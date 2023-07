Balatonlellén a Cirkuszok Éjszakája alkalmából, július 14-én és 15-én napközben cirkuszi parádéra és felvonulásra, este pedig a Szenzáció fehérben című gálaműsorra várják a nézőket.

A Magyar Nemzeti Cirkusz 70 fős utazó társulata sztárvendégekkel és az extrákkal érkezik, és itt lép újra porondra a „Halálgömb” produkcióval a szolnoki előadáson balesetet szenvedett brazil motoros hölgy, Alice is.

Közös fotó az artistákkal

Az esti előadások előtt porondlátogatáson és felvezető programokon vehetnek részt a vendégek, az extra kibővített műsort követően pedig lehetőség lesz az artistaművészekkel és a fellépőkkel személyesen találkozni és fotót készíteni a porondon. Az artistaművészek az előadás alatt talpig fehérben lépnek porondra, a cirkusz a látogatókat is arra biztatja, fehér szettben érkezzenek – számolt be róla a We Love Balaton, ahol egy másik programra is felhívják a figyelmet, ugyanis immár nyolcadik alkalommal kerül sor Eplényben, a Síaréna Vibe Parkban a Libegők Éjszakára július 15-én.

Éjszakai libegőzés

A program délután 4-kor kezdődik a Nappali csillagunk c. előadással a völgyben, majd távcsöves Nap- megfigyeléssel folytatódik a hegytetőn. Este 7-től 11.30-ig Az égi kövek rejtélyes világa című, a meteoritokról szóló előadás lesz a völgyben és esti távcsöves csillagles a hegytetőn.