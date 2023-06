Újabb pénztárcanyitogató, bár örvendetes esemény érkezett el több ezer család életében a nyári vakáció előtti utolsó napokban, amikor a végzős diákok búcsúznak egykori iskolájuktól, és lépnek életük következő, jelentős szakaszába. A május óta zajló ballagási szezonra is rányomja a bélyegét az infláció: legyen szó az első, hivatalos búcsúzásról vagy már a diplomaosztó ünnepségről, idén a családok súlyos összegeket fizethettek az emlékezetes eseményre való felkészülés során, akárcsak a bizonyítványosztások, búcsúesemények után.

Első öltöny a nyolcadikosoknak

A leginkább aktuális, hogy ezekben a napokban sokfelé látni kiskosztümben virító, alkalmi frizurás diáklányokat, öltönyben feszengő ifjakat az általános iskolák környékén, ahol a héten szezonja van a nyolcadikosok ballagásának.

Mostanra egy átlagos család kiadásait előre tervezhető módon megterhelték a közös, iskolai hozzájárulásokon túl az egyéni ünnepi előkészületek is: a középiskolai évekre készülő fiatalok búcsúzási ceremóniái kapcsán az alábbi tételekkel jellemzően számolhattak a szülők, és hasonló összegeket fizethettek korábban az érettségizőknél is. A ballagáshoz illő, összehangolt öltözetek (de minimum az egységes kiegészítők) általában kihagyhatatlan kiadások mindenütt, és például sok fiatal ilyenkor kapja meg élete első, komolyabb öltönyét, vagy kosztümjét, amelyet a későbbi években is még kihasználhat a jeles eseményeken.

Ballagási ruha (gyermekenként, átlagosan):

lányoknál blúz: 8-12 ezer, szoknya: 8-10 ezer forint, kiskosztüm: 14-24 ezertől, alkalmi cipő: 10-15 ezer forint

fiúknál fehér ing: 6-12 ezer forint, márkátlan zakó 6 ezertől, öltöny 18 ezertől, cipő: 8-15 ezer forint

kiegészítők (nyakkendő, selyemsál, kitűző, táska stb.) 5 ezer forinttól volt kapható

kozmetikus, fodrász, körmös, szolárium: igénytől függően 10-15 ezer/fő

Az alkalomhoz illő megjelenés nem csak az iskolásoknak, hanem az ünneplő rokonoknak is dukál, amelynek egyénekre szabott összegeit ezen felül viselhették a résztvevők.

Közös költségek és azon túl

Hagyományosan nem maradnak el idén sem az ünnepi alkalomra szánt ajándékok, egyrészt a diákokat segítő tanároknak, másrészt a jól teljesítő fiatalnak.

Előbbit jellemzően az osztálypénzből fedezték a legtöbb helyen, amelynek kiadása – iskolától függően – személyenként legalább 3-5 ezer forint lehetett az idén, de akadt, ahol például a közkedvelt ajándékutalványokra 10-20 ezer forint feletti összegeket is áldoztak, tanáronként. Emellett sok egyéb, járulékos költség is felmerülhetett az előkészületek során – kezdve a fotózástól, közös bulizástól, a kiránduláson, könyvjutalmakon át az osztálytermek feldíszítéséig vagy a koreográfusig –, ezek osztálykasszán felüli tételeit a szülőknek kellett összedobnia, rögtönzött körképünk szerint átlagosan minimum 20-30 ezer forintos plusz kiadást jelentve gyermekenként.

Sorsjegy, lufi a csokorban

Alapvető ballagási ajándék a virág, amely szálanként 450-700 forintnál kezdődik a piacokon is, bár a legtöbben családonként legalább egy, látványos csokrot is köttettek profi virágkészítőnél, amelybe a trendek szerint minimum egy díszes szalag, lufi, plüssfigura, bonbon is került – ezek többsége a kínálat szerint alsó hangon 13-20 ezer forintban állt meg. A héliummal töltött lufik ára mérettől függően 2-3 ezer forinttól kezdődik, de a több darabból álló kompozíciókra találni 18-20 ezer forintos ajánlatokat is. Divattá vált a pénzcsokor vagy a kaparós sorsjegyekkel tűzdelt bokréta, amelynek összegei szintén több tízezer forintra rúghatnak, függően a család anyagi helyzetétől.

Státuszkérdés az ajándékozás

A diákok életében az első jelentős ballagási élmény az általános iskola végén érkezik el, ezért – a középiskolásokhoz hasonlóan – a magyar szokások szerint ilyenkor „illik” valamilyen rég áhított, nagyobb ajándékkal is jutalmazni az évek során teljesítő fiatalt.

Az ajándékok terén a legnagyobb a szórás, amely elsősorban a családok szokásaitól és főként a pénzügyi lehetőségeiktől függ, de gyakori, hogy a nagyszülők, keresztszülők, távolabbi rokonok bankjegyekkel bélelt borítékot csúsztatnak a végzős családtagnak.

A klasszikus ajándékok közé tartoznak például a jól megérdemelt nyári pihenés alatt élvezhető utazási utalványok (külföldi városnézés, fesztiválprogram is), vagy a ruha-, könyvvásárlásra szánt 5-10-20 ezer forintos bónok, illetve tárgyi ajándékként a műszaki eszközök (mobiltelefon, tablet, laptop), és az ékszerajándékok. A 18 évesek a ballagás, bizonyítvány jutalmaként nem ritkán megkapják a kezdő lökést a jogsi megszerzéséhez, amely immár semmiképpen sem számít olcsó ajándéknak.

Ezen meglepetésekre szánt összegek ugyancsak egyéni döntések kérdése, de általában nem a néhány tízezer forintos tételek közé tartoznak. A kispénzű hozzátartozók, barátok sem kell, hogy szégyenkezzenek: a pár száz vagy ezer forintos szerencsehozó karkötőtől, figurától, puzzle-tól, kézműves, egyedi tárgyaktól kezdve az elővételes koncertjegyig akadnak olyan ajándékok is, amelyek relatíve kevésbé húzzák a pénztárcát – a lehetőségeknek az anyagiakon túl tulajdonképpen csak a fantázia szab határt.

Extrém ajándékok Minden évben akadnak a fiatalok körében trendi, extrémebb ajándékok is – pénztárcától függően törekednek a családok az ilyen igények kielégítésére is. Többeknél népszerű a 16 éven felülieknek szülői engedéllyel, nagykorúként pedig már szabadon választható, végleges tetoválások, amelyek ára mérettől is függ, felvitele óránként átlagosan 15-25 ezer forintba kerül. Vannak, akik ilyenkor extrém sport- vagy élménylehetőségek kipróbálásával spékelik meg az érettséget szimbolizáló eseményt: idén a például 15 percenként 27-30 ezer forintba kerülő siklóernyős tandemrepülésen túl az óránként 6-20 ezerért elérhető szimulátoros vagy szabadulószobás élmények mellett a felnőtt kísérővel igénybe vehető vonat- vagy tankvezetés is újszerű ajándék, amelyért 70 ezer forintot is elkérhetnek. Ha az ünnepelt kedveli a videojátékokat, az ajándékozók egy estére kibérelhetnek neki egy mozitermet is, ahol a barátaival együtt a hatalmas vásznon, privát hangulatban élvezheti a közös játékot – ennek tarifái helyszíntől, időtől függően személyenként 10 ezer forinttól kezdődnek.

Az ünnepi asztal mellett

Ahogy az a közösségi oldalakra ilyenkor tömegével feltöltött fotókon is látható, áremelések ide, súlyos, előzetes költségek oda, a legtöbbeknél nem szorulnak háttérbe a családi tradíciók, főként, ha például a távolról érkezett rokonok is megtisztelik a nagy eseményt, akiket illik valahogyan vendégül látni.

A ballagás vagy a bizonyítvány-, diplomaosztás után az is jellemző szokás hazánkban, hogy a család nem otthon, hanem impozáns étteremben ünnepli meg a fiatal életében fontos mérföldkövet, amelynek költéségeit a szülei állják. A helyszín kiválasztása ugyancsak elsősorban a pénztárcaszabta lehetőségektől függ.

Egy hagyományos, három fogásos ünnepi ebéd, koraesti vacsora – italok nélkül – előre egyeztetett menü szerint a fővárosban már 10-12 ezer forinttól, vidéken kevesebbért is elérhető résztvevőnként, a’la carte ellátásnál viszont általában ennél többe kerül az ellátás. Sokan rendelnek figurás, fényképes, alkalomhoz illő, különleges tortát is a nagy eseményre, amelynek tarifája – kiszállítás nélkül – legalább 17-20 ezer forintra rúghat. Tehetősebb körökben előfordul, hogy például dunai hajókázással egybekötött partiszolgáltatást választanak, vagy az esemény estéjére kibérelt szórakozóhelyi lehetőségre fizetnek be, ennek kiadásai – létszámtól függően – már elérik a százezres nagyságrendet, és ugyancsak a meghívottak igényeitől, illetve a család költésvetésétől függ.

(Thurzó Katalin)