Indul a BÁV tavaszi aukciója: 65 milliós kikiáltási áron Kondor Béla képet vehetünk

Kondor Béla egyetlen, még magánkézben lévő nagyméretű munkája kerül most kalapács alá, amely megdönti a BÁV eddigi kikiáltási árainak rekordját, de a Várvédők című olajfestménynek arra is jó esélye van, hogy a ház leütési rekordját, ami eddig 75,6 millió forint volt, is átírhatja.