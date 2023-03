Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) 2023. március 6-12. között Seatbelt elnevezéssel hirdetett fokozott ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik.

A rendőrség Magyarország egész területén a passzív biztonsági eszközök használatának közúti ellenőrzését végzi.

Az európai szintű ellenőrzés keretében elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer, valamint a segédmotorosoknál és a motorkerékpárosoknál a bukósisak használatát vizsgálják a rendőrök.

A közelmúltban több olyan baleset is történt, ahol a passzív biztonsági eszközök használata csökkenthette volna a sérülés súlyosságát.

A rendőrség rendre felhívja a figyelmet a biztonsági öv használatának fontosságára.

A balesetek során a személyi sérülés mértékét döntően befolyásolja a biztonsági öv használata. A légzsák és a biztonsági öv együttes használatával a sérülések mértéke tovább csökkenhet.

Arra is figyelmeztetnek, hogy a biztonsági öv nélkül már 30 km/óra ütközési sebességnél is elszenvedhető halálos sérülés. Éppen ezért használata nem csupán kötelező – a járművezető és utasai számára is –, de életeket menthet.