Kiadható a brazil Escobár, aki azt a bűnszervezetet vezette, mely 45 tonna kokaint csempészett 2017 és 2019 között. Csiha Gábor, a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség szóvivője az esettel kapcsolatban ugyanis azt közölte, jogerős döntés született arról, hogy kiadható az eddig ideiglenes kiadatási letartóztatásban lévő 65 éves kábítószer kereskedő – írta a 24.hu.

Sergio Roberto de Carvalhót nemzetközi kábítószer-kereskedelem, bűnszervezet létrehozása és működtetése, valamint pénzmosás miatt szeretnék felelősségre vonni.

Az eddigi adatok alapján a férfi a Brazíliából Európába tartó kábítószer-szállítmányok egyik fő elosztója és az európai kontinens egyik legnagyobb kábítószer-kereskedője is, elsősorban paraguayi és bolíviai kábítószer-ellátók és az európai átvevők összekötőjeként tevékenykedik, valamint pénzmosásban is részt vett. Carvalho több mint tíz álnevet és ezekre szóló hamis iratokat használt, így a felkutatását ez is nehezítette. Budapesten például mexikói útlevéllel tartózkodott.

A brazil férfit tavaly június 21-én fogták el Magyarországon, miután Brazília és az Amerikai Egyesült Államok hatóságai nemzetközi elfogatóparancsot, majd kiadatási kérelmet, míg a belga hatóságok európai elfogatóparancsot adtak ki ellene.

A végleges határozat eredményeként Varga Judit igazságügyi miniszter dönt majd arról, hogy a számba vehető három állam közül melyik eljárásához adja át a brazil férfit.