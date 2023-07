Újra előttünk a nyári albérletszezon, és egyre másra érkeznek az elemzések a további áremelkedésekről, azonban az ingatlanpiacnak létezik egy olyan speciális szegmense, amelyre nem vonatkozik semmiféle üzleti törvény. Ez pedig az országgyűlési képviselők világa.

Havi 356.459 forint.

Az elmúlt egy évben megkötött szerződések alapján összesen átlagosan ekkora összeget kell kifizetnie a parlamenti képviselők budapesti albérletei után az Országgyűlés Hivatalának (OH). Tavaly június 5. óta ötvennyolc határozatlan idejű lakásbérleti szerződést kötött az OH. Ez havi 20.674.638 forint költségvetési kiadást jelent.

Az országgyűlési törvény szerint a megfelelő lakóház vagy lakás használatba adásának biztosítására az Országgyűlés Hivatala havonta legfeljebb a meghatározott képviselői tiszteletdíj 35 százalékának megfelelő összeget használhat fel. Mindez kiterjed a földgáz, a villamos energia, az ivóvíz, a távhő, a csatorna- és hulladékkezelési szolgáltatások beszerzésével összefüggő kiadások teljesítésére is.

A lakóház vagy lakás rendeltetésszerű használata során felmerülő egyéb költségek a képviselőt terhelik. A nem rendeltetésszerű használat során bekövetkezett károkért a képviselő felelős

– olvasható szintén a vonatkozó törvényben.

Fővárosi ingatlant azok a képviselők bérelhetnek, akiknek nincs budapesti ingatlana, és a családjuk tulajdonában sem áll ilyen lakás. A matematika a következőképpen fest: 2022 márciusától a képviselők havi díjazása 1 316 400 forint, ennek a 35 százaléka pedig 460 740 forint. Tehát maximum ennyiért vehetnek ki albérletet a képviselők.

Országgyűlési képviselők javadalmáza és egyéb támogatásai

Egyelőre még messze a piac

Érdekesség, hogy a képviselők számára elkölthető összeg jelentősen meghaladja az ingatlanpiacon tapasztalható, amúgy drámaian magas albérleti díjakat. A napokban az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a Napi.hu-nak arról beszélt, hogy mivel

a kereslet is az évnek ebben az időszakában a legélénkebb, ez a bérleti díjakat is feljebb tornázhatja néhány ezer forinttal.

Ez egészen konkrétan azt jelenti, hogy jelenleg Budapesten 225 ezer forint az átlagos bérleti díj, ami akár 230 ezer forintra is emelkedhet július-augusztusra.

A népszerű és a legjelentősebb kínálattal rendelkező városrészek közé sorolható

XI. kerületben 225 ezer;

a XIII.-ban pedig 240 ezer forint

volt az átlagos bérleti díj.

Míg a legolcsóbb kerületek közé tartozik

a XVII.,

a XXI.

és a XXIII.,

ahol 150-155 ezer forintért kínálják a lakásokat a bérlőknek.

Jellemző, hogy a fővárosi átlagos bérleti díj már a szezont megelőzően is 200 ezer forint körül mozgott. Ahogy Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője is rámutatott, a tavalyihoz hasonlóan idén is áremelkedéssel kell számolniuk a potenciális bérlőknek.

Szerencsés helyzetben van az a főbérlő, akinél egy országgyűlési képviselő kopogtat

Az országgyűlési képviselőknek bár nem kell tervezniük romániai munkavállalást, mégis meglepőnek tűnhet, hogy átlagosan több mint százötvenezer forinttal többet költenek az albérleteikre a számukra biztosított költségvetési keretből.

Az elmúlt év legdrágább bérleti szerződései az Országgyűlés honlapján elérhető nyilvános szerződések szerint.