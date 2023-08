Korábban arról számoltunk be, hogy számos vezető nem szívesen foglalkoztat Z-generációs munkavállalókat a cégében, különösen a rossz munkamorálra, és a kommunikációs készségek hiányára hivatkozva. Ezért is lehet kifejezetten meglepő, hogy míg nem szívesen adnak állást egy Z-generációs fiatalnak, közülük mégis egyre többen lépnek vezetői pályára, írja a Portfolio.

Amellett, hogy a Z-generáció tagjai hajlandóak jelentősen többet dolgozni mint az idősebb korosztály, kifejezetten magas fizetést és jó munkakörülményeket várnak el cserébe, ráadásul legszívesebben egy környezettudatos elveken működő vállalatnál helyezkednek el.

A Z-generáció tehát kemény elvárásokat támaszt a munkaadók elé, ezért is lehet, hogy sok cégvezető inkább az idősebbektől megszokott, könnyebben kielégíthető igényeket tartja szem előtt.

Milyen vezető válik a fiatalokból?

A McKinsey & Company júniusi adatai szerint az S&P 500 újonnan érkező vezérigazgatójának egyharmada 50 évnél fiatalabb volt tavaly, ami több mint a duplája a 2018-ban mért adatoknak.

Ugyan az átlag életkor még mindig 54 év a vezérigazgatók között, az EY 2021-es felmérése szerint 1500 Z generációs fiatal közül csaknem 750-en nagy valószínűséggel saját vállalkozást indítanak.

Ugyanakkor számos buktatóval kell szembenéznie a fiatal vállalkozóknak: az életkorból adódó tapasztalatlanság miatt nem biztos, hogy a Z-generációs vállalkozók rendelkeznek a szükséges képességekkel egy cég vezetéséhez.

Minden vezetőnek vannak vakfoltjai, de a fiataloknak általában több van ezekből, mivel nincs akkora munkaerő-piaci tapasztalatuk



– mondta Caroline Webb, business coach, a McKinsey vezető tanácsadója. Hozzátette, hogy a karrierje elején járó fiatal még nem ismer fel mintákat, kevésbé azonosítja helyesen a saját gyengeségeit, és a túlzott önbizalom is a sikeres vállalkozás ellen dolgozik.

Azonban a Z generációs fiatalok tapasztalatlansága akár a legnagyobb vezetői előnyükké is kovácsolható: Webb szerint a munkaerőpiacon eltöltött hosszú évek kétségtelenül értékes tapasztalatokkal gazdagíthatják az embert, azonban be is szűkíthetik a gondolkodásmódját.

A fiatalok viszont – révén, hogy még nem ismerik a jól bevált szokásokat – más, innovatív látószögekből szemlélik az akadályokat, és eddig ismeretlen, sokszor hatékonyabb módon látnak neki egy-egy probléma megoldásának.

Vezetőként az a feladatunk, hogy kreatív megoldásokat találjunk ki olyan problémákra, amelyeket még nem oldottak meg



– mondta a szakértő. Kiemelte, hogy a kreatív megoldások keresése sokkal nehezebb, ha az ember már megszokta, hogy a munkahelyén hogyan működnek a dolgok, a tapasztalatlan fiatalok pedig még előítéletek nélkül, szabadabban gondolkoznak.

Webb szerint a Z-generáció sajátos érzékenysége és tulajdonságai is jól illeszkednek korunk lehetőségeihez:

a technológia ismerete és intuitív megközelítése, valamint a változásokhoz való gyors alkalmazkodás képessége szintén nagy előnyt jelenthet vezetőként az idősebbekkel szemben.