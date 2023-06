Régóta várják a budapestiek a Blaha Lujza téren álló Corvin Palace (vagy ismertebb régi nevén a Corvin áruház) felújításának befejezését, különösen a tavaly decemberben megújult Blaha Lujza tér átadása óta.

Most ünnepélyes keretek között mutatták be az épület helyreállított főhomlokzatát – számolt be róla az Építészfórum.

Balogh Olivér, a Corvin Palace egyik tulajdonosa az átadón arról beszélt, hogy a homlokzat legszebb formájában történő helyreállítása „családi kötelesség volt”.

A helyreállítás a műemlékhez illő módon, nagy gondossággal történt, a Somogyi Béla utcai homlokzaton van egy faablak, amit eredeti formájában őriztek meg és raktak vissza.

– mondta Erő Zoltán, Budapest főépítésze.

„Soha rosszabb együttműködés ne legyen a főváros és egy ingatlantulajdonos között” – húzta alá.

Az épület belsejében még javában zajlanak a munkálatok. A legtöbb bérleményt már birtokba adták, így a belső munkálatok többségét már ők végzik. Az üzletek koordinált nyitása augusztus közepe, vége felé várható.

Kép: Építészfórum

Az alagsor, a földszint és az első emelet kereskedelmi egységeknek adnak majd otthont, míg a földszinten, a Stáhly utca felől egy körülbelül 800 négyzetméteres modern művészeti galéria is helyet kap.

A második emelettől felfelé pedig irodahelyiségek, illetve egy tetőbár kialakítását tervezik.

Az 1926-ban átadott áruház régi-új homlokzatának bemutatása után a tulajdonos és üzemeltető Corvin Áruház Kft. egyik tulajdonosa, Balogh Viktor elmondta:

az épület felújítása összesen mintegy 8 milliárd forintba kerül, amit saját forrásból, illetve a Raiffeisen Bank finanszírozásával valósítanak meg.

A homlokzat helyreállítására körülbelül 1 milliárd forintot fordítottak.