Több világváros után május 25-én Budapesten, a Palazzo Dorottyában is megnyílt a Madame Tussauds-kiállítás 51 élethű magyar és külföldi viaszfigurával. A belépő ára sokaknak nem tetszik, a közösségi médiában a külföldi, hasonló tematikájú kiállításokkal vetették össze az árakat a kommentelők, hogy itthon ez is drágább. Ez félig meddig igaz is, Budapest ugyanakkor számos olyan nagyvolumenű attrakciót is felvonultat állandó, vagy időszakos jelleggel, ami kedvezőbb áron érhető el, mint ha más világvárosban tekintenénk meg.