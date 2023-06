Hétfő délután két gépjármű ütközött össze Kiskunfélegyháza határában. A balest következtében az egyik autó felborult és a mentők két embert kórházba is szállítottak. Az egyik roncsból egy emberi koponya is kirepült – számolt be róla a Baon.hu.

Kép: Baon.hu/Donka Ferenc

Gyorsan szárnyra keltek a pletykák, mely szerint bűncselekményből származhat a koponya. Azóta azonban kiderült, hogy szó sincs erről, a koponya ugyanis oktatási célokat szolgált.

A koponya egy biológiai oktatáson volt szemléltető eszköz, így eljárás nem indult.

– közölte a Rendőrség.