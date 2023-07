Az esküvőbiztosítás olyan rendezvénybiztosítási csomag, amivel többféle, az esküvőhöz kapcsolódó kockázatot is le lehet fedni – mondta el a Napi.hu-nak a SHOWRISK szakértője, Rákos Tamás.

A biztosítás megkötése alapvetően az egybekelő pár, valamint – ha van – a rendezvényszervező cég érdeke. Minden olyan eseményen, ahol sok ember gyűlik össze, magában hordozza a veszélyét, hogy ha valami baj történik.

Ezért a legalapvetőbb biztosítási fedezet a házasságbiztosításon belül is a rendezvényszervezői felelősségbiztosítás.

Ezen belül térülnek azok a személyi sérüléses és vagyoni károk, amelyek szerencsétlen esetben az esküvő alatt keletkezhetnek és amelyekért az esküvő szervezője felelőssé tehető a vonatkozó jogszabályok alapján. Tehát ez a biztosítási termék az esküvőszervezőket is védi.

Minél nagyobb az esküvő, annál valószínűbb egy profi cég bevonása. Ilyenkor már elsősorban utóbbi intézi a biztosításokat. Minél nagyobb egy esküvő, értelemszerűen annál többet kér a biztosító.

Annyi bizonyos, 750 euró alatt napjainkban már nem ad ki ajánlatot egy biztosító, de a valós összeg átlagosan ezer euró körül fog megállni. Egy lakodalmi bulin ugyanis meglehetősen sok minden megtörténhet.

Rendezvény, de speciális elemekkel

Rendezvényről beszélhetünk, ám mégis csak egy speciális esemény, ezért egyedi csomag szükséges a helyszín biztosítására, illetve a hangtechnikában történt esetleges károk rendezésére. Megtörtént eset, hogy a hangfalaknak nekimentek a táncolók és felborították azokat, vagyis egy ilyen eshetőséggel is számolni kell.

Megtörténhet (meg is történt már), a fotós kamerája kiesik a kezéből, összetörik, vagy a fotókkal már az utómunka során történik valami. Erre fix összegű fájdalomdíjat szoktak kikötni. A rendezvény lebonyolításához szükséges hang és fénytechnikai eszközök alapvetően biztosíthatók.

Az esetleges elmaradás

A rendezvényelmaradás – biztosítás arra a kockázatra nyújt fedezetet, ha az esküvő elmarad például valamelyik fél balesete vagy előre nem látható megbetegedése esetén, esetleg a rossz időjárás miatt, ha szabadtéri rendezvényről van szó. Ekkor a biztosító megtéríti az addig felmerült és igazolható költségeket ami nagy segítséget jelent az esemény későbbi időpontban történő megszervezéséhez.

Itt ne gondoljunk feltétlenül arra, hogy valamelyik fél közvetlenül a házasságkötés előtt meggondolja magát, történhet haláleset, megbetegedhet valaki. Ezzel a legnagyobb gond, hogy léteznek nem visszaigényelhető költségek: a helyszín bérleti költségei, a catering.

Aztán vannak a vendégek által okozott károk, erről azért kell beszélni, mert sajnos, volt példa a mosdó szétverésére. Ehhez képest eltörpülnek a frissen bérelt öltönyön, szmokingon lévő pörkölt- és vörösbor foltok. Ám ezeket a dolgokat, a biztosítási elemeket előzetesen mindig tisztázni kell az összes érintettel, a párral, a családdal, a biztosítóval, és ha van, a rendezvényszervező céggel.

A ruha kérdése

Az esküvőbiztosítási csomag harmadik eleme az esküvői ruhák, kellékek, kiegészítők biztosítása. A biztosító megtéríti az esküvői ruhákban – legyen akár saját vagy bérelt –, keletkező véletlen, váratlan, balesetszerű nem szándékos károkat.

A saját tulajdonú, új menyasszonyi ruhát ért káresemény esetén a biztosító a ruha újrapótlási értékét téríti meg, míg a bérelt ruha esetében a káresemény bekövetkezésekor érvényes értéket fogja kifizetni.

A biztosítók elszokták kérni a költségvetést és az egészségügyi kérdéseket is tisztázni kell.