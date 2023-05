Tata, Esztergom, Encs, Tura, Villány, Balatonfüred, Balatonszemes, Csopak, Dánszentmiklós, Balatonszőlős – ezek a települések adnak otthont a TOP 10 Vidéki Éttermeknek valamint az Év Szerethető Éttermének is.

A vidéki magyar éttermek szárnyalását a Michelin Guide francia étteremkalauz tavalyi megjelenése már bebizonyította, amikor számos vendéglátóegység helyet kapott benne a fővároson kívül is. Ezen éttermek nagy része szerepel az Audi Dining Guide TOP 10 Vidéki Étterem listáján is, élén a tavaly két Michelin-csillaggal jutalmazott tatai Platán Gourmet-val, mely egyben az Év Étterme is lett 2023-ban.

Az egy Michelin-csillagos esztergomi 42 Restaurant, és a Bib Gourmand díjjal kitüntetett Anyukám Mondta, Kistücsök Food&Room és Mór24 is előkelő helyen végzett a kalauzban. A vidék legjobbjait a tatai Platán Bisztró, a turai Clarisse Étterem, a villányi Sauska 48, a dánszentmiklósi Botanika, a csopaki Resti by Laurel valamint a Balaton-felvidéken található Casa Christa képviseli.

Az első tíz:

Platán Gourmet (Tata) – ÉV ÉTTERME 2023

42 Restaurant & Bar (Esztergom) – ÉV INNOVATÍV KONYHÁJA 2023

Platán Bisztró (Tata)

Anyukám Mondta (Encs)

Clarisse Étterem (Tura)

Sauska 48 (Villány)

Mór24 (Balatonfüred)

Kistücsök Food&Room (Balatonszemes)

Csopaki Resti by Laurel (Csopak)

Botanica (Dánszentmiklós)

Az Év Szerethető Étterme:

Casa Christa

1. Platán Gourmet Étterem

Pesti István séf az elmúlt években bizonyította, hogy nem feltétlenül kell ahhoz jelentős turistadesztináció, hogy egy gourmet felfogású étterem megtalálja a közönségét – véli a Dining Guide.

Az újkori magyar gasztronómia egyik legmeghatározóbb alakja Budapesttől 50 kilométerre, a Tatai-tó partján, festői környezetben – egy öreg platánfa mellett – valósította meg fine dining éttermi koncepcióját. 2021-ben az addigi Platán formáció új koncepcióval, a Platán Gourmet étteremmel gazdagodott.

Idén alapvetően 12 fogásos degusztációs menüket kínál az étterem, alapanyag-használata változatos. A heti négynapos nyitvatartással működő boutique-étterem csak vacsoraidőben érhető el.

Egyedi látásmódját nagyra értékelve a Platán Gourmet 2022-2023-ban mutatott kiemelkedő teljesítménye alapján a Dining Guide az idei év legjobb éttermének járó ÉV ÉTTERME DÍJJAL ismeri el.

2. 42 Restaurant

2022-es megnyitását követően a 42 Restaurant rögtön berobbant a hazai fine dining éttermek világába. A tulajdonosok működtetik az Esztergom sétálóutcájában található 42ROOM Boutique Hotelt, amelynek alsó szintjét foglalja el az étterem.

A 42 Restaurant atmoszféráját egyedi, kortárs, modern belső tér határozza meg, a berendezés és az éttermi eszközök kiváló minőségű luxusmárkák termékei.

Az étterem gasztronómiai felfogását az ismert séf, Barna Ádám képviseli társtulajdonos-séf pozícióban, aki az utóbbi évek magyar gasztronómiai életének egyik felfedezettje. Progresszív jegyeket felmutató konyhája népszerű a gourmet stílust kedvelők körében.

3. Platán Bisztró

A fine dining vonalú Platán Gourmet könnyed stílusú, „fine-bistro” testvére a tatai Platán Bisztró. A konyha gasztronómia koncepcióját a Platán csoport vezető séfje, Pesti István jegyzi, a konyhát Mogyorós Donát séf irányítja.

A választék színes képet mutat: egyaránt találunk minőségi hazai és külföldi nyersanyagokból készített ételeket az étlapon.

A Platán Bisztró konyháját nemzetközi alapokon nyugvó gondolkodásmód jellemzi, ami főként helyi alapanyagokból összeállított, kifinomult, letisztult ételekben ölt testet. A tálalás a klasszikus bisztró stílustól eltérően egyedi fine dining jegyeket mutat – a hely stílusához igazítva. A desszertválaszték magasan kiemelkedik a vidéki éttermek színvonalából.

4. Anyukám Mondta

Az ikonikus Anyukám Mondta mára az egyik legismertebb vidéki étterem Magyarországon. Dudás Szilárd és Dudás Szabolcs testvérpár olasz-magyar étterme gourmet bistro stílusjegyeket mutat.

Az „encsi olaszok sztori”,

a magas minőségű alapanyagok fétise,

a perfekcionista konyhai filózófia,

a helyhez és a történetükhöz igazított étlap összeállítása,

az ételek egyszerűsége,

a kevesebb néha több filozófia jó arányérzékkel megfogott értelmezése együttesen jelentik az Anyukám Mondtát.

Az étlap eklektikus kínálatát a tradicionális, de kortárs módon értelmezett olasz és magyar ételek alkotják.

5. Clarisse Étterem

A Gödöllő és Hatvan között, Turán, a Schossberger Zsigmond báró által építtetett, majd a 2000-es évekre majdnem megsemmisült kastély mára tökéletesen felújított épületében, a Small Luxury Hotel besorolású Botaniq Turai Kastélyban üzemel a fine dining stílusú Clarisse étterem.

A patinás múltú impozáns épületben működő luxusétterem koncepciója a fenntartható, felelősségteljes gasztronómiai irányzatot képviseli.

A degusztációs menü kínálata a térség alapanyagaira, helyben termesztett és vadon termő növényekre, továbbá a környék erdeiben élő vadakra épül.

6. Sauska 48

A Sauska 48 nevű villányi vendéglátóhelyen a nagy múltú séf, Bicsár Attila itt alkotta meg a „felszabadult falusi gourmet konyha” fogalmát.

Sauska Krisztián, a Sauska borbirtok tulajdonosa ehhez méltó helyszínt biztosított. A tehetséges séfnek köszönhetően a Sauska 48 magabiztosan teljesítő konyhával várja a vendégeket. Az étterem a vidéki magyar konyha kortárs irányzatát képviseli.

Az étlap kínálata igyekszik érzékenyen követni a szezonális alapanyagkínálatot és a környékbeli termelők lehetőségeit. Tokaji és villányi Sauska borok kísérik az étlapot.

7. Mór24

A 2020-ban megnyílt Mór24 Balatonfüred és a térség legjobb alternatív vendéglátóhelye. Az étterem Almás Edit és Albrecht Tamás tulajdonosok gasztronómiai értelemben nyitott gondolkodásmódjával, a progresszív, a balatoni klisékből kilépő látásmódjával hódít.

A Mór24 szűk, szezonális lehetőségekre építő kínálata, small plates és foodsharing élményt kínáló koncepciója, valamint az ételek minősége kiemelkedik a balatoni mezőnyből.

A konyha bátran ötvözi a regionális alapanyagokat a világkonyhák ízvilágával. Az egység a fenntarthatóság jegyében széles natúrbor- és italkínálattal várja a vendégeit.

8. Kistücsök Food&Room

A több mint harmincéves balatonszemesi étterem, a Kistücsök elsőként helyezte fel a balatoni régiót a minőségi gasztronómia hazai térképére.

A családi vállalkozásban működő étterem folyamatos megújuláson ment át az elmúlt években. 2022-től egészült ki a Food&Room koncepcióval, amely keretében

19 szobával és 2 lakosztállyal,

konferenciateremmel,

valamint egy alapvetően hétvégenként működő gourmet éttermi elképzeléssel – a séfszobával, ahol látványkonyhán, a vendégek közelében készülnek az ételek – bővítették szolgáltatásaikat.

A Kistücsök környékbeli alapanyagokkal és modern technológiákkal készülő magyar fogásokra támaszkodik évtizedek óta.

9. Csopaki Resti by Laurel

A Csopaki Resti by Laurel a Laurel Budapest progresszív, fine dining stílusú örömkonyhája, az ország egyik legkisebb bisztróétterme a vasútállomáson található.

A Csopaki Resti gasztronómiai koncepciójáért Mede Ádám, a Laurel étterem séfje felel, míg a Resti egyszemélyes konyháját a komoly budapesti fine dining konyhákon gyakorlatot szerzett fiatal Karácsony Bence séf viszi.

A tíz férőhelyes lakásétterem hangulatú egység megnyitása Báthory Gergelynek, a Laurel tulajdonosának köszönhető. A Resti a bisztrókonyha és a fine dining éttermi stílus érdekes fúzióját valósítja meg hatfogásos, degusztációs menüsorával. A kostólómenü ételei között szerepelnek a Laurel mára már ikonikussá vált fogásai is.

10. Botanica

A dánszentmikósi Hotel Botanica fine dining jegyeket mutató étterme a 2022-es Dining Guide egyik nagy felfedezettje.

A Zsebők Ágota és Horváth Kristóf által létrehozott Botanica a mediterrán kastélyok hangulatát árasztja és a „small luxury hotel” kategóriába sorolható. Konyháját a tehetséges Munk Tamás séf viszi, az otthonos elegancia koncepciója igazodik a szállodai funkciókhoz.

A csak foglalással, vacsoraidőben elérhető négyfogásos, gourmet felfogású degusztációs menü jó arányérzékkel ötvözi a haladó gondolkodású, kortárs vidéki konyhák és a fine dining elemeit. A francia alapokra és a séf természetközeli látásmódjára épített tányérok magas színvonalat képviselnek.

Az Év Szerethető Étterme: Casa Christa

A Balaton északi partján, Balatonszőlős felett, lenyűgöző környezetben található a Casa Christa birtok. A resort jellegű szálláshely újonnan nyitott, magas színvonalon működtetett, trattoria stílusú étteremmel várja a vendégeit.

A Casa Christa tulajdonosai Forrai Kovács Kriszta és férje, Forrai Miklós, a közel három évtizedes gasztronómiai múlttal rendelkező szakember. A konyhát Gerstmayer Benjámin és Kovács Edit séfek irányítják.

Az étlap letisztult kínálata alapvetően a hazai alapanyagokra épít, de a nemzetközi gasztronómiai stílus hatásai is tetten érhetők. 2023-ban a Dining Guide TOP100 Étteremkalauz a népszerű Casa Christa teljesítményét AZ ÉV SZERETHETŐ ÉTTERME DÍJJAL ismeri el.