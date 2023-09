Kövér László az interjúban Svédország NATO-csatlakozásáról hangsúlyozta: a kormány és Novák Katalin köztársasági elnök is egyértelművé tette, hogy támogatja azt, „ha nem így lenne, nem lenne az Országgyűlés asztalán a ratifikáció”.

Svéd Nato-csatlakozás

Az Országgyűlés elnöke megjegyezte: bár figyelik, hogy Törökország, amely a NATO második legerősebb hadseregével rendelkezik, milyen vitát folytat a svédekkel, Magyarország nem ajánlotta fel, hogy az ő álláspontjukhoz igazodik, a törökök pedig még csak jelzés szintjén sem tettek utalást arra, hogy bármilyen elvárásuk lenne velünk szemben... Magyarországnak a rendszerváltoztatás után kiemelt nemzeti érdek volt a NATO-tagság, és egyelőre a mai napig nem tartja történelmi hibának a döntést – közölte a házelnök, hangsúlyozva: nem a törökökre vár Magyarország, „egy szuverén ország szuverén parlamentje fog dönteni akkor, amikor elérkezettnek látja az idejét”.

Keleti vendégek

Azt, hogy az államalapítás ünnepére keleti államok vezetői jöttek vendégként Budapestre, Kövér László úgy kommentálta: az ünnep egybeesett az atlétikai világbajnokság első teljes versenynapjával, számos „közép-európai barátunkat” is vendégül láttuk. Olyan állami vezetők voltak itt, akiknek a közreműködése a jövőben Magyarország, Közép-Európa és Európa energiaellátásában is elengedhetetlen.

Orosz-ukrán háború

Kövér László kiemelte: a kormányzati megnyilatkozásokhoz hasonlóan Novák Katalin is elsősorban a békéről beszél, ami önmagában is megkülönbözteti őt is és Magyarországot is minden más szövetséges európai és NATO-tagország politikusától. Úgy fogalmazott: senki nem tudja megnyerni, ezt a háborút már mindenki elvesztette – leszámítva az Egyesült Államokat, még inkább az azt uraló hadiipari, energetikai és pénzügyi lobbit.

Az amerikai nagykövetről

David Pressmanről azt mondta: hallja, hogy ő az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövete, de a tevékenysége alapján ez eddig nem derült ki számára. Kövér László szerint David Pressman "egy személyben képviseli mindazon negatív sztereotípiákat, amelyek miatt a jenkik nem túl közkedveltek széles e világon. Kivéve talán a toxikus maszkulinitást. Rámutatott: mikor Donald Trump volt az elnök, a politikai kapcsolatok is talán minden korábbit meghaladó mértékben voltak jók. Abban bízik, előbb-utóbb ismét változás történik a washingtoni adminisztrációban, és a dolgok „visszazökkennek a normális kerékvágásba”.

Az Európai Unióról

„Elvileg ez még mindig egy egyenrangú és egyenjogú tagállamokból álló önkéntes együttműködés. Ameddig ez a szövetség fenn tud maradni, s benne Magyarország megkapja azt, ami neki jár, miközben teljesíti a kifejezetten a szerződésekből fakadó kötelezettségeit, addig ez az állítás igaz” – hangsúlyozta. Szerinte fel kell tenni a kérdést, hogy az Európai Unió ma még független, egyenrangú és egyenjogú tagállamok szövetsége-e, vagy már csak egy lépésre vagyunk attól, hogy egy újabb birodalmi terjeszkedés áldozataivá váljunk.

Kövér László jelezte: Európát szinte megbénítja, hogy az eredetileg az együttműködés biztosítására létrehozott intézményrendszer „egyfajta gólemként” gazdái, a tagállamok ellen fordult. Ma már a tagállamok nem tudják ellenőrizni ezt a „rákos daganatként terjedő bürokráciát”.

Az uniós pénzekről szólva közölte: a kormány még többet is tett, mint amit a magyar alkotmányosság becsületének sérelme nélkül lehetett volna.

Azt viszont belátja, hogy a magyar állampolgárokkal szemben kötelezettsége áll fenn a kormánynak: az észszerűség határáig minden kompromisszumos lépést meg kell tenni azért, hogy a „velünk szemben hatalmi visszaélést elkövető” bürokráciának kifogyjanak az érvei annak alátámasztására, miért akarja pénzügyi eszközökkel csökkenteni Magyarország mozgásterét.

Európai Parlament

Bár fordulatra nem, de jobboldali eltolódásra azért számít: az Európai Konzervatívok és Reformerek, valamint az Identitás és Demokrácia mint a két, az Európai Néppárttól jobbra eső pártcsalád mindenképp erősödni fog. De az, hogy ezek adják majd a többséget, ebben a pillanatban nem reális – jelentette ki.