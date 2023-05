Az Európai Bizottság (EB) megteszi az első lépést a kalózkodás felszámolására, amely olyan élő közvetítéseket érint, mint a sportmérkőzések vagy a koncertek. Az EB dinamikus blokkoló rendszert javasol, amely megakadályozza az élő események illegális közvetítését, és arra ösztönzi a tagállamokat, hogy a megvalósítás érdekében segítsék a rendezvényszervezőket – írta az Euronews.

– mondta Johannes Bahrke, az Európai Bizottság szóvivője.

A Kalózpárt egyes képviselői azonban úgy gondolják, hogy ha a sporteseményekhez való legális hozzáférés megfizethetőbb lenne, akkor az illegális streaming iránt való nagy érdeklődés megcsappanna. A Bizottság azonban csak 2025-ben fogja felülvizsgálni az ajánlás hatását.

