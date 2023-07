A fagylaltturizmusnak jót tesznek a különböző versenyek is, így például a tavaszi Balaton Fagyija választás és a július elején lezajlott Év fagylaltja választás is, amelyet Magyar Cukrász Ipartestülete szervezett.

A versenyen több balatoni cukrászda is díjat nyert, amely érzékelhetően növelte a kirándulók számát a régióban

– mondta Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke.

Princzinger Péter, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke hozzátette, a balatoni fagylaltozók forgalmának növekedéshez kerékpárosok is jelentősen hozzájárulnak. Ők gyakorta célállomásként jelölik meg a cukrászdákat, miután a fagyis versenyen elindult cukrászdák jelentős része kerékpáros útvonal mentén működik, ezért a bringás turisták számának növekedésére a következő időszakban is számíthatnak a régió vendéglátósai. Mint mondta, a nyertes cukrászdák közel kétszáz másik cukrászda, kávézó, fagyizó mellett megtalálhatók a BalatonBike365 applikáción belül is. Ezt letöltve a kerékpárosoknak bőven van miből választani, ha a kerékpározást össze szeretnék kötni egy kulináris kirándulással – számolt be róla a Hírbalaton.