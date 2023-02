A rendőrség úgy döntött, hogy felújítja a sebességmérő eszközök egy jelentős részét: decemberre készül el az első traffipax tesztpéldány. Január végéig összesen 11 készülék menekült meg az enyészettől, melyek a sikeres hitelesítés után visszakerültek a kapitányságokhoz – írja a Kreszváltozás.hu.

A sebességmérők felújítása során többek között kicserélték a csatlakozókat és a kábeleket, valamint az akkumulátorcsomagokat is korszerűsítették. Egy tartót is felszereltek a készülékekre, így azokra nagyobb méretű LCD-kijelzőt is fel lehet helyezni.

A felújított készülékek amit még tudnak, hogy: