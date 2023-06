A kreativ.hu ismét összeszedte a női közönséget célzó oldalak havi vagy napi elérését, ami alapján az Indamédia-csoport kiadványa a Femina mellett a Kiskegyed és a Nlc.hu dominál. Mint ismert, a Femina 2022 szeptemberében váltott főszerkesztőt, azóta a tartalmi munkát Fehér Ágnes irányítja a lapnál.

A portál az elmúlt 10 hónapban a havi napi átlag real user-szám és havi napi átlag views tekintetében megszakítás nélkül vezet a női portálok között. A kiadó a Femina akták sorozatra is büszke, amely – mint Somodi Hajnalka, a Femina Média Kft. ügyvezető igazgatója fogalmazott a cikkben – a feldolgozott témát sokoldalú szakértői megközelítéssel és újszerű vizuális megjelenítéssel mutatja be.

Örülök, hogy a sokévi munkánk beérett, és ez a számainkon is látszódik. De természetesen nem dőlhetünk hátra, folyamatosan dolgozunk, hogy a Femina továbbra is Magyarország legolvasottabb női portálja legyen



– kommentálta a Napi.hu-nak az eredményeket a Femina főszerkesztője.

A Meta tavaly nyáron jelentette be, hogy teljesen átalakul a Facebook(erről itt írtunk bővebben), az új, alapértelmezett kezdőlapon az algoritmusoké lesz a főszerep, az ismerősök posztjait javarészt áthelyezik. Ennek eredménye, hogy mára akár 40 százalékkal is jobban preferálja a Facebook algoritmusa a videókat a képeknél és a szöveges kontenteknél, ráadásul a nem hirdetett bejegyzések jóval kevesebb embert érnek el. A változás a hírportálokat is érzékenyen érintheti, hiszen az olvasottságuk meghatározó részét a közösségi felületen keresztül generálják.

Fehér Ágnes, a Femina főszerkesztője: Örülök az eredményeknek, de nem dőlhetünk hátra Kép: Kiss Marietta Panka

Fehér Ágnes hangsúlyozta, a lapnál nem tapasztalták, hogy a publikált cikkek minősége hatással lenne a Facebook algoritmusára. Hozzátette: „a tartalomgyártásra ez nem is lenne hatással, éppen ezért továbbra is a megszokott, színvonalas írásokra számíthatnak az olvasók a Feminán.”

Előkelő helyen a Dívány

A DKT/Gemius alapján megvizsgálták az oldalon eltöltött havi átlagos időt is, ebben a kategóriában a WMN vezet az utóbbi hónapokban, májusban 13 perc feletti havi átlagot produkáltak, azonban fontos kiemelni, hogy ott van a topban az IndaMedia másik kiadványa a Divány, olyan oldalakat maga mögé utasítva, mint az NLC, a Cosmopolitan, vagy a Kiskegyed. „Fenti mutatók alapján kijelenthetjük, hogy a Dívány erős, szűkebb szegmensében piacvezető kiadvány, amely a terveinkkel és elvárásainkkal összhangban fejlődik” – húzta alá Somodi Hajnalka a Kreatívnak.

„Azt látom szakmailag kiemelkedő eredménynek, hogy úgy tartottuk meg a napi oldalon eltöltött átlagidőt (3 perc 7 mp), hogy közben emeltük az olvasóink számát” – teszi hozzá kérdésünkre már a Divány főszerkesztője.

Reiber Gabriella szerint

jól látható, hogy a Díványnál magasabb napi RU-val rendelkező női magazinok mindegyikének az oldalon töltött ideje 2 perc körüli vagy az alatti, akiknek az oldalon töltött ideje a Díványnál magasabb, azoknak a napi RU-ja nagyságrendekkel kisebb.



A lap sikerét abban látja, hogy a közönségük számára fontos, hogy mind a hot topicok, mind az általánosabb témák terén a hírek és az alapinformációk mögé nézhessenek. „A Dívány-olvasó jól tájékozott, de szívesen fogadja az értékes, tudásalapú új információkat, és szereti látni a mélyebb összefüggéseket. Mi ezt az igényt igyekszünk kiszolgálni azzal, hogy minőségi magazinos tartalmat állítunk elő” – foglalta össze a főszerkesztő.

Reiber Gabriella, a Dívány főszerkesztője – fontos volt, hogy megtartsák és tovább erősítsék a magazin prémium jellegét Kép: Kiss Marietta Panka

Emlékeztetett rá, hogy tavaly új rovatokat indítottak Önidő, Édes otthon és Mindennapi címmel, „idén nyáron pedig elindul a Dívány podcastsorozata Időutazók címmel, és őszre várható a Dívány szerzőinek első könyve, amelynek már a címe is izgalmas: A szülési versenytől a bankrabló cipészekig - meglepő hétköznapok a múlt század elejéről.”

Reiber Gabriella elmondta, a célok meghatározásakor kiemelten fontos volt, hogy megtartsák és tovább erősítsék a magazin prémium jellegét.