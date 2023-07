Mivel sem a Fidesz-KDNP, sem pedig az Orbán-kormány képviselői nem jelentek meg a hétfői rendkívüli parlamenti vitanapon, így egy napirend előtti ellenzéki panaszáradattal kellett beérni azoknak, akik követték az ülést.

Bár az eredeti tervek szerint Svédország NATO-csatlakozásáról szólt volna a rendkívüli ülés, végül több ellenzéki kezdeményezés is felkerült a napirendi javaslatra. Azonban a kormánypárti képviselők távolléte miatt az Országgyűlés nem volt határozatképes, mindössze negyvenhét politikus szavazott a napirendre, amely így nézett volna ki:

A Svéd Királyságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről

Az Orbán kormány által tervezett megszorítások miatt a magyar családok megsegítése érdekében szükséges intézkedésekről

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény összeférhetetlenségi szabályok szigorítása érdekében történő módosításáról

Az Erasmus- és a Horizont-programok finanszírozásának biztosításáról

Magyarország klímavédelmi vállalásainak erősítéséről

A klímavédelemről szóló 2020. évi XLIV. törvény szélerőművek létesítése érdekében szükséges módosításáról

Az LMP-s Kanász-Nagy Máté szerint hazánk akkumulátorgyarmattá válik, és Szijjártó Péter külügyérrel már Kínában közlik, hogy mikor és hol építenek egy újabb aksigyárat Magyarországon. Felhozta azt is, hogy a magyar emberek feje fölött döntenek a gyárak létesítéséről, valamint azt is rögzítette, a multik a profitot kiviszik, a szennyezést itt hagyják, és vendégmunkások tízezreit telepítik be.

Tordai Bence (Párbeszéd) arról beszélt, hogy ez már a globális hőség korszaka, de a magyar parlamentben még sem beszélhetünk klímatörvényről. Úgy látja, a kormány teljes felelőtlenséggel áll a klímaválsághoz, és a fogyasztókkal fizetetti meg a gázárat.

Toroczkai László (Mi Hazánk) élesen kritizálta a Momentumot, ugyanis állítása szerint, ahogy a Fidesz, úgy ők is a globális nagyurakat és a helyi oligarchákat szolgálják ki. Szerinte a Momentum és az ellenzéki pártok a gazdáik miatt hívták össze ezt az ülést. Egyébként felhozta azt is, hogy bár 5500 milliárdot fizetnek be a magyarok a társadalombiztosítás számlájára, az agárdi üdülőben nem magyar gyerekeket, hanem vendégmunkásokat szállásolnak el.

A jobbikos Brenner Koloman az egyetemi világra hívta fel a figyelmet és arra, hogy az európai felsőoktatási programokról kiszorultak a magyar hallgatók. Szerinte le kellene mondania Navracsics Tibornak.

A szocialisták részéről Komjáthi Imre erősítette meg, hogy az MSZP támogatja a svédek NATO tagságát, mert Horn Gyula vágta át a vasfüggönyt. Nincs ebben magyarázkodni valónk – közölte. Egyébként pedig arról beszélt a nyugdíjasok kapcsán, hogy egyre kegyetlenebb és kiszámíthatatlanabb ebben az országban megöregedni.

Gelencsér Ferenc (Momentum) a svéd NATO-csatlakozásának csúszása kapcsán leszögezte, egy magyarnak nem parancsolhat egy török elnök. Majd azon lamentált, hogy mivel fogja a török elnök a magyar miniszterelnököt. Olyanokat is mondott, hogy Oroszország magyarokat öl az ukrán fronton. A momentumos politikus szerint a kormány nem dolgozik, alkalmatlan, és csak idő kérdése, hogy meg is bukik.

A DK-s Varju László szerint is Orbán Viktornak van lekötelezve Vlagyimir Putyin, és "ez a háború Orbán Viktor háborúja lett". A DK a közalapítványokból zárta volna ki,

A Fidesz és a KDNP frakcióvezetői, Kocsis Máté és Simicskó István levélben közölték, hogy nem jelennek meg az ülésen, viszont azt kérték, hogy szavazógéppel ellenőrizzék a képviselők számát. Így azt is megállapíthatjuk, hogy mindössze negyvenöt ellenzéki és két kormánypárti politikus szavazott a napirendre.