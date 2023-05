2022-ben megnőtt, sőt jelentősen felgyorsult a vállalati fizetésképtelenségek száma az energia és a nyersanyagok magas ára, a gyors kamatemelések sorozata, az elmúlt évtizedek legmagasabb inflációja és az ukrajnai háborúval kapcsolatos bizonytalanság miatt.

A fizetésképtelenségek 2020-as csökkenése után 2021-ben már nőtt az eljárások száma, 2022-ben pedig felgyorsult az emelkedés.

A körülményekre tekintettel a GDP növekedése elfogadható volt

A közép- és kelet-európai gazdaságok 2021-ben és 2022 első felében a fellendülés jeleit mutatták.

2022-es év többnyire szilárd gazdasági aktivitást hozott, Horvátország és Szlovénia GDP-növekedése meghaladta az 5%-ot, Lengyelország, Románia és Magyarország növekedési rátája pedig megközelítette azt. Ezzel szemben Észtország 1,3%-os csökkenéssel recesszióba esett.

A kormányok által 2020-ban bevezetett támogatási intézkedések hozzájárultak a vállalkozások fizetésképtelenségének csökkenéséhez. Ezen intézkedések megszüntetésének folyamata fokozatosan zajlott, a vállalatok 2021-ben még mindig részesülnek belőlük az alacsony kamatlábak mellett.

A Coface elemzése szerint azonban 2022-ben a fizetésképtelenségek egyértelmű növekedése tapasztalható, mivel a vállalatoknak számos kihívással kellett szembenézniük, többek között a magas energiaárakkal, a nyersanyagárakkal, a gyors kamatemelések sorozatával, az elmúlt évtizedek legmagasabb inflációjával, és az ukrajnai háborúval kapcsolatos bizonytalansággal.

Fizetésképtelenségi eljárások növekedése a régióban 25 917 (2021) 36 090 (2022) A növekedés mértéke 39,3%

Nyolc országban nőtt, négy országban csökkent

Nyolc országban (Bulgária, Horvátország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Lettország, Lengyelország, Románia és Szerbia) több fizetésképtelenségi eljárás indult 2022-ben, mint egy évvel korábban, négy országban pedig csökkenés volt tapasztalható (Csehország, Észtország, Szlovákia és Szlovénia).

A fizetésképtelenségek számának nagymértékű megugrását Szerbiában és Magyarországon regisztrálták (106%, illetve 86%), míg a legnagyobb mértékben, Észtországban csökkentek az eljárások (17%-kal).

Az energiaigényes ágazatok a legnagyob elszenvedők

Nem meglepő módon az energiaigényes ágazatok szenvedték meg leginkább a nyersanyagárak emelkedését, és ez által a magasabb működési költségeket. Lengyelországban például a vegyipar, a fémipar, a papír- és faipar, valamint az agrár-élelmiszeripar az átlagosnál hosszabb fizetési késedelmekről számolt be, és többségüknél az előző évhez képest is hosszabb késedelmeket tapasztaltak.

Ezek az ágazatok a regionális fizetésképtelenségi statisztikákban is széles körben képviseltették magukat: a fém-, a papír-, a fa- és az agrár-élelmiszeripari ágazatban magas és egyre gyorsuló fizetésképtelenségi arányt tapasztaltak.

Az építőipar helyzete

Az építőipari ágazatot is jelentősen érintette a helyzet. A fizetésképtelenségi ráták különösen magasak Horvátországban, Észtországban, Magyarországon, Lettországban, Litvániában és Lengyelországban, az építőanyagok és az inputanyagok magas ára miatt. Ebben az ágazatban a kamatemelések és a szárnyaló infláció miatt a lakáspiac is lassult, miközben a munkaerőhiány is akadályt jelentett.

Végül a kiskereskedelem egy másik olyan ágazat, amelyben a legtöbb országban jelentős a fizetésképtelenségek száma, bár a fizetésképtelenségi ráták és az eljárások növekedése 2022-ben viszonylag korlátozott maradt. A tartós infláció egyre nagyobb terhet ró a fogyasztói kiadásokra, ami a fizetésképtelenségek számának növekedéséhez vezethet ebben az ágazatban.