A közlemény szerint szombat reggel érkezett a jelzés a katasztrófavédelemhez, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tiszacsermelyen kigyulladt egy családi ház. A Széchenyi úti, száz négyzetméteres családi ház teljes terjedelmében égett.

Egy ember épségben el tudta hagyni az épületet, egy idős férfi holttestére viszont a tűzoltók találtak rá oltás közben.

Hozzátették, hogy a házban felhalmozott szemét segítette a tűz terjedését és nehezítette az oltást, és nem zárható ki, hogy dohányzás vezetett a tűzhöz, de a pontos keletkezési körülmények feltárására a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indít.

Közölték azt is, hogy ha sok éghető anyagot halmoz fel valaki a lakásban, az nemcsak a tűz keletkezésének veszélyét növeli, hanem a menekülés lehetőségét is rontja, ezért az otthon tisztán tartása tűzvédelmi szempontból is fontos.

(MTI)