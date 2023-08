Folytatódik a már eddig is problémás Fudan Egyetem ügye. Nemrégiben ugyanis kiderült, hogy a kínai egyetem vagyonkezelő alapítványa nem csak négy ingatlant és 600 millió forintot, hanem további 6 milliárdot is kapott, holott valójában nem is az övék az a négy ingatlan.

A tulajdoni lapokból egyértelművé vált, hogy – az eredeti törvény alapján – az alapítványnak adott ingatlanok egyike sincs a Fudan alapítvány kezében. Ezek közül kettő a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőhöz, a másik kettő pedig a már megszűnt BMSK Zrt-hez tartozik – számolt be az Eduline.

Az adatokkal kapcsolatban Tompos Márton, a Momentum frakcióvezetője felkereste az alapítványt, de kérdéseit figyelmen kívül hagyták. A Mandiner viszont már kapott választ a kérdéseire. Nekik azt nyilatkozták, hogy 2021 decemberében a tervek előkészítéséhez kapott forrásokat lekötötték, hogy megőrizzék annak értékét.

A beruházások helyett az egyetemi curriculumra és az akadémiai fejlesztésekre fókuszálnak.

Az ellenzéki képviselőnek már korábban is volt afférja az egyetemmel, amikor többszöri próbálkozás után sem tudott eljutni a közpénzből fenntartott Fudan alapítványhoz, ugyanis látogatása napján az alapítvány irodája július elején egyszerűen megszűnt létezni.

Az alapítványnak tavaly év végéig kellett volna beszámolnia a beruházásról és annak költségeiről, azonban egy törvénymódosításnak köszönhetően ez a határidő kitolódott 2024 nyaráig. Minderről a képviselő a közösségi oldalán számolt be.