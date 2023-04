A bírság összegénél súlyosbító körülményként vették figyelembe, hogy több területen is számos jogsértés merült fel, illetve, hogy ezek egy része ismétlődőnek minősült.

Hibák sorozata

A vizsgálat szerint a pénzforgalmi szolgáltató huzamosabb időn keresztül felügyelőbizottság nélkül működött.

A belső ellenőrzés nem terjedt ki valamennyi terület megfelelő kontrolljára.

A jogszabályi megfelelőségi terület függetlensége nem volt biztosított, a területért felelős munkakör hosszabb ideje betöltetlen volt. (Itt nemes egyszerűséggel arról van szó, hogy minden cég, költségvetési szerv, közintézmény köteles a rájuk vonatkozó hatályos jogszabályok szerint működni és figyelemmel kell kísérniük azok változásait – a szerk.)

Nem tartotta naprakészen nyilván és nem jelentette be a jegybanknak kiszervezési szerződéseit, a kockázatkezelési szabályzata is hiányos volt.

Nem bizonyult megfelelőnek adatkezelési, illetve az ügyfélpénzek védelméről szóló szabályzata sem.

A döntés összegzése

Mindezek alapján az MNB kötelezte az O.F.SZ.-t a feltárt hiányosságok megszüntetésére. A jogsértések miatt 45 millió forint felügyeleti bírságot is kiszabott a szolgáltatóra.

A bírságösszeg meghatározásakor a jegybank súlyosbító körülményként vette figyelembe, hogy több területen is számos jogsértés merült fel, illetve, hogy ezek egy része ismétlődőnek minősült, mivel azokat az MNB már a korábbi átfogó vizsgálata során is megállapította.

Enyhítő körülménynek számított, hogy az intézmény egyes jogsértéseket már a vizsgálat során megszüntetett, illetve azok korrekciójának tervéről számolt be.