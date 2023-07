A hőség különösen veszélyes a kisgyermekekre, az idősekre, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élőkre nézve, így az országos tisztifőorvos arra kéri a teljes lakosságot – kiemelten a kockázati csoportba tartozókat –, hogy ennek figyelembevételével tervezzék teendőiket.

Lehetőség szerint a legmelegebb órákban, 11 és 15 óra között ne tartózkodjunk a napon, illetve a bőrünket megfelelő ruházattal és napvédő szerekkel védjük a leégés ellen.

A vízparton tartózkodók, mielőtt vízbe mennek, hűtsék le magukat, különösen napozást követően. Felhevült testtel ne ugorjanak a vízbe! Ügyeljünk az elkövetkező napokban a fokozott vízfogyasztásra.

A nagy melegben akár 70 Celsius-fok is lehet egy napon parkoló autóban, ezért gyermekeket, háziállatokat ne hagyjunk a kocsiban!

Éjszakai felhők

Hétfő délután, illetve az éjszak első felében egyes részeken átmenetileg erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, a magasra törő gomolyfelhőkből pedig elsősorban az északnyugati, északi tájakon alakulhatnak ki záporok, zivatarok, amelyek éjszaka délkelet felé tevődnek, majd hajnalra meg is szűnnek.

Kedden legfeljebb az északkeleti, esetleg a délnyugati határszélen lehet zápor. Az északnyugati, nyugati szél megélénkül, kedden időnként meg is erősödik. Zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak – az Országos Meterológiai Szolgálat előrejelzése szerint.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 16 és 23 fok között alakul, de néhol pár fokkal alacsonyabb értéket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden döntően 30 és 34 fok között valószínű.

Hőhullámok Európában

Olaszországban, Franciaország északibb részein és Németországban előfordulnak 37, 38, Spanyolországban 40, 41 fok körüli értékek. A frontok elsősorban a nyugati, északnyugati partvidéket érintik, de a Baltikum felett is több a felhő. Az említett tájakon záporok, zivatarok is kialakulnak, és a hőmérséklet is visszafogottabb.