Az Alföldön általában felhős idő valószínű míg másutt gomolyfelhős, napos idő várható az esti órákig. Késő estig keleten az eső, zápor, mellett néhol zivatar is előfordulhat. Éjszakára csökken a felhőzet, főként a Dunántúlon átmenetileg az ég is kiderülhet. Elsősorban északkeleten köd is képződhet.

Kedden főként az ország keleti kétharmadán erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett még több órára kisüt a nap, viszont nyugat felől fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, és délutántól szórványosan fordulhat elő kisebb eső, zápor.

Hétfőn az északi, északkeleti szél időnként megélénkülhet, míg kedden az északnyugati, nyugati irányba forduló szelet kísérhetik délutántól helyenként erős lökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +5 fok között valószínű, de több helyen előfordulhat talajmenti fagy, a fagyzugos helyeken gyenge légköri fagy is.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 14 és 19 fok között várható.