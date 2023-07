A veszélyjelzés szerint a három vármegye egyes járásaiban a következő órákban hevesebb zivatarra kell számítani, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is.

Ma több hullámban várhatók nyugat, délnyugatról kelet, északkelet felé mozgó zivatarok, heves zivatarok, amelyek nagy eséllyel rendszerbe is szerveződnek. Elsősorban az ország délkeleti felén, kétharmadán alkalmasak a feltételek piros fokozatnak megfelelő heves zivatarok kialakulására is.

A szél is tarolni fog

A heves zivatarokat viharos, kárt okozó - óránkénti 90-100 kilométeres, de zivatarrendszerben óránkénti 100-120 kilométeres - szélrohamok, nagy méretű jég és felhőszakadás kísérik. Estétől északnyugat felől lassan stabilizálódik a légkör, de a zivatartevékenység éjszakára sem szűnik meg.

A meteorológiai szolgálat a heves zivatarok miatt a legmagasabb, harmadfokú figyelmeztetést adta ki keddre Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Zala vármegye területére.