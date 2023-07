Július 21-én, Fejér vármegyében egyedüliként Pákozdon a Kossuth Lajos Művelődési Ház ad otthont a moziprogramnak. 17 órától az A kis kedvencek titkos élete I. című filmet, majd 19 órától a Mamma Mia! című filmet vetítik. Az eseményre ingyenes a belépés – írja a feol.hu.

Július végén indul az Uránia Nemzeti Filmszínházat működtető Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. és a Nemzeti Művelődési Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. (NMI) új országjáró szolgáltatása, a Tájoló mozi, amelynek keretében a nyár folyamán alkalmi vetítéseken tizenkilenc vármegye egy-egy mozival nem rendelkező településén lesz alkalom a közösségi filmnézésre.

A Tájoló mozi sorozat első vetítése tehát pénteken a Fejér vármegyei Pákozdon lesz, a projekt október 13-án, a Csongrád-Csanád vármegyei Üllésen zárul. A projekthez az Uránia Nemzeti Filmszínház biztosítja a szükséges technikai felszerelést, beleértve a vetítőgépet, a vásznat és a hangrendszert, valamint a hozzáértő, szakképzett és tapasztalt technikai személyzetet, akik a professzionális működés érdekében gondoskodnak az egyes helyszíneken a vetítés technikai előkészítéséről, az eszközök beállításáról, illetve a műsor lebonyolításáról.

Az Uránia nagy választékban kínál filmeket, egyben a kapcsolódó jogdíjak kifizetését is vállalja. A filmek közül a település választhatja ki az adott eseményhez leginkább kapcsolódókat, a kínálatban pedig szerepelnek aktuális és klasszikus alkotások, családi filmek, vígjátékok, valamint kalandfilmek egyaránt.

Még kertmozi is lehet

Vármegyénként egy-egy, 50 000 főnél kisebb lakosságszámú falu vagy város került a mozi-projektbe. Első körben tizenkilenc település veheti igénybe a szolgáltatást, az NMI által koordinált program kritériumrendszerének fontos kitétele, hogy a településen nem lehet mozi.

Az előadásokat vetítésre alkalmas teremben tartják, de igény esetén este 21 óra után akár a szabadban, kertmoziként is megrendezhetik. Egy napon akár két vagy három vetítést is tarthatnak egy helyszínen, az adott művelődési ház, vagy egyéb közösségi színtér pedig saját bevételként szedhet belépődíjat, azonban térítésmentesen is megtarthatja az előadást.