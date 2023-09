Kígyózó sorokban állnak a diákok az iskola folyosóin és lépcsőin a budapesti Szentgyörgyi Albert Általános Iskola és Gimnáziumban, akik arra vártak, hogy az őszi érettségire jelentkezhessenek. Volt olyan tanuló is, aki 10 órát várt, és olyan is, aki éjfélkor jutott be a tanári szobába, ahol mindössze két pedagógust talált −derült ki az RTL Híradó összeállításából.

Az alapvető probléma abból adódik, hogy őszi érettségit csak néhány arra kijelölt intézményben lehet tenni, ilyenkor több iskolából is érkeznek diákok. A másik probléma pedig az, hogy

a jelentkezés módjáról és feltételeiről a tanulók csak az első tanítási napon kaptak tájékoztatást.

A harmadik problémát az jelentette, hogy a gyerekeknek be kellett szerezniük születési anyakönyvi kivonatukat, amelyet pénteken már nem sikerült elintézni, ezért rengeteg gyerek csak hétfőn, illetve kedden tudott jelentkezni. Ezután viszont lejár a jelentkezési határidő, emiatt alakult ki az eszméletlen tömeg.

Az RTL megkereste az illetékes tankerületet azzal kapcsolatban, hogy miként alakulhatott ki ez a káosz, a hivatal pedig úgy válaszolt: tömegesen érkeztek a tanulók, és a dokumentumok ellenőrzés hosszú időt vesz igénybe. Hozzátették, hogy a tanulók érdekeit szem előtt tartva, nem küldtek el senkit.