Vitézy Facebook-bejegyzésében azt írja, a 9:23-as Nyírség IC-vel szeretett volna eljutni Debrecenbe. 7:30 körül azonban Kőbánya-Kispesten lerobbant egy 47 éves Csörgő dízelmozdony. Ez Vitézy szerint a szegedi és debreceni InterCity-ket és a teljes ceglédi fővonal elővárosi közlekedését bedönti egymaga.

Ez az egy eset önmagában is jól illusztrálja, miért elkerülhetetlen a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia megvalósítása és ennek részeként a lajosmizsei vasútvonal villamosítása és miért baj ezeknek a fejlesztéseknek az elhúzódása – írta posztjában a BKK korábbi igazgatója.

Megjegyzi, épp ez ellen a beruházás ellen állt ki a XVIII. kerület és Gyál polgármestere, mert szerintük száműzni kellene a vonalat a településen kívülre. Ráadásul ez is egyike az elhalasztott állami beruházásoknak.

Vitézy posztjában megemlíti, hogy az állomáson nem jelezték, hogy a vonata később fog elindulni, miközben az érkező vonatok késéséről folyamatos volt az utastájékoztatás. Utasok százai tanácstalanul nézték a kijelzőt, és a forgalmi zavar után 2 órával sem tájékoztatta őket senki.

Nincs rendben az, ahogy a MÁV az utasaihoz viszonyul

A volt államtitkár szerint az eset azt bizonyítja: egyáltalán nincs rendben a MÁV működési kultúrája és az, ahogyan a saját utasaihoz viszonyul. Kiemeli, hogy mindez ráadásul nem is pénzkérdés, szemben a villamosítással és a mozdonyok cseréjével.

„Apróságokon múlik, hogy az utas a néha elkerülhetetlenül bekövetkező bajban, zavar idején úgy érzi-e, hogy figyelnek rá és próbálják ellátni információkkal – nyilván amennyivel éppen az adott helyzetben lehet" – jegyezte meg Vitézy.

Nem mosdatja magát a volt államtitkár

A fél évig közlekedési államtitkárként tevékenykedő Vitézy Dávid a poszt végén megjegyzi: jól tudja, hogy neki is felelőssége van a kialakult helyzetben. Megjegyzi ugyanakkor, hogy egy új, flottabérleti konstrukcióval próbálták gyorsan megújítani a szerinte rémes állapú InterCity-flottát. Megjegyzi azt is, hogy az ő tevékenysége alatt is előfordult, hogy a balatoni vonal hasonló módon összeomlott. Akkor azonban a teljes utastájékoztatási és forgalomirányítási folyamatot elkezdték újratervezni, úgy érzi azonban, hogy nem sok eredménnyel.