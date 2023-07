A 65 éves nő szívességi lakáshasználó, de ki kell költöznie a töröcskei domboldalban álló hétvégi házból. Egy, az erdőben vágott botra támaszkodik járás közben, mert alig lát, 17 dioptriás a szemüvege, és kevés a rokkantnyugdíja – számol be a részletekről a SONLINE Somogy Vármegyei Hírportál.

Az asszonyról megjelent újságcikk közzé tétele után néhány nap alatt hatalmas összefogás bontakozott ki a támogatására.

Az akció szervezője, Juhász Andrea felmérte a körülményeket, hogy mire lenne szükség. Tűzhely, szőnyeg, ágy, festék, tárcsás mosógép, tartós élelmiszer, függöny és világítás – tette közzé június végén, majd a szerkesztőségben jelentkeztek az építőipari szakemberek, ács és tetőfedő is akadt, illetve gáztűzhelyt, járólapokat ajánlottak fel az adakozók.

Nyári József Ferencné szemüvege is rossz állapotban volt, pedig nélkülözhetetlen a mindennapjaihoz, ezért Juhász Andreát a felhívása után a legnagyobb közösségi oldalon megkereste egy optikus ismerőse, aki kedvező árat ajánlott a szolgáltatásért, és az összeget egy kaposvári adományozó hölgy állta.

A jótékonyság szervezője arra is kérte a segítőket, hogy akiknek van hétvégi házuk, akár leromlott állapotban, jelentkezzenek nála, mert a házfelújítást is el tudják végezni. Azóta megtalálták a megfelelő hajlékot, számolt be róla:

Egy kisasszondi hétvégi házról van szó, kövesút vezet hozzá és öt percre van a buszmegállótól.

Az épületre festés vár, az udvart is rendezni kell, mert négy-öt éve nem használták már az ingatlant. A jótevők napelemes rendszert terveznek a tetőre, más beavatkozásra előreláthatóan nincs szükség, mert a háznak szerkezeti hibája nincs, a tető jó állapotban van. A felújítás egy hónapon belül befejeződhet, és azután beköltözhet a rászoruló idős asszony.