Az előválasztás, amely az ellenzék nagy innovációjának indult, mára egy erősen kérdőjeles sorsú politikai műfajjá vált a hazai közéletben. Az ellenzéki előválasztások története 2019-ig nyúlik vissza. Az önkormányzati választás előtt Karácsony Gergely először az MSZP-n belüli főpolgármester-jelölti előválasztáson győzte le Horváth Csabát, hogy aztán a DK-s Kálmán Olgát, valamint a momentumos Kerpel-Fronius Gábort is megelőzve legyen főpolgármester-jelölt. Karácsony Gergely végül az éles választást is sikerrel vette. Karácsony Gergelyt a 2019 októberében tartott önkormányzati választáson nyerte el a főpolgármesteri címet miután a szavazatok kicsivel több, mint 50 százalékát szerezte meg a volt fideszes főpolgármesterrel szemben, aki a voksok 44,1 százalékát gyűjtötte be.