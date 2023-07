Július hatodikán, 11-kor rajtol el Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő versenye, a Kékszalag, amelyet idén 55. alkalommal rendeznek meg. Az időjárási helyzet miatt a rajtot 9 óráról 11-re halasztották. A versenyen 600 hajós és közel háromezer sportoló indul el.

A nevezésektől függően 28-30 hajóosztályban hirdetnek majd győztest.

A verseny távja légvonalban 155 kilométer.

Az útvonal a korábbi évekhez hasonlóan a következő: Balatonfüred, Kenese, Siófok és Keszthely, majd a hajók ismét Balatonfüreden érnek célba. A hajók többsége általában 24 órán belül teljesíti a távot, de az utolsó hajó szombaton futhat be, 48 órával a verseny rajtja után.

A Kékszalag Nagydíj július 6. és 8. között zajlik. Itt követheti élőben:

A bátrabbak a vitorlázást is kipróbálhatják, de a legtöbb érdeklődő a versenyszemlézés miatt látogat el a Balatonhoz. A hullámokat szelő vitorlások látványra is elképesztőek, a küzdelem pedig a parton állva is átérezhető. A versenyen túl számos kulturális programon is részt vehetnek az érdeklődők. A teljes program ITT érhető el.

Kék(szalag)

A versenyt először 1934-ben rendezte meg a balatonfüredi Hungária Yacht Club. Eredeti céljuk az volt, hogy az a vitorlás kapja meg a kék szalagot, aki az óramutató járásának megfelelően a leggyorsabban körbehajózza a Balatont. Ekkor még csak kétévente rendezték, majd néhány év ki is maradt, 2001 óta azonban minden évben elrajtol a Kékszalag, amely egyébként Európa legnagyobb tókerülő versenye.

Tavaly a versenyre nevezett 516 hajóból 456 teljesítette a nagydíjat, amelyen – saját 2014-es rekordját megdöntve – 7 óra 13 perc 21 másodperces idővel a Józsa Márton vezette Raiffeisen Fifty-Fifty győzedelmeskedett.

A legtöbbször, tizenháromszor Litkey Farkas nyerte meg a Kékszalagot.

Óriási feladat a versenyzőknek, még nagyobb élmény a nézőknek

A legtöbb indulót a második nap is a vízen éri, ami nagyon komoly fizikai és lelki megterhelést jelent, még a gyakorlott versenyzőknek is. Az éjszakai hajózás különleges képességeket igényel, amire más versenyeken nem igazán van szükség.

48 óra alatt például vihar, szélcsend, eső, szúnyogfelhők és a koromfekete éjszaka is nehezítheti a versenyt,

ezért az időkorláton belüli teljesítés már önmagában egy komoly sportteljesítmény.

Fiatal tehetségek is lehetőséget kapnak

A több száz induló között van a Cofidis Sailing Team is, amely idén már harmadszorra vesz részt a megmérettetésen. A hitelintézet támogatásával induló csapat vezetője Szénási Zsolt, aki azt szeretné elérni, hogy minél több tehetséges fiatal kapjon lehetőséget a szupergyors Extreme 40 katamaránon való versenyzésre.

Kép: Cofidis Magyarország

A csapat katamaránja különleges jármű, eddig 12 készült belőle, ezekből három került a Balatonra az elmúlt években. Az Extreme 40 adottságai alapján kitűnő pályaversenyekre, akár a szél sebességének kétszeresével is képes haladni.

Figyelmeztetés az időjárás miatt

Az 55. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj első napján előreláthatólag erős szél alakulhat ki – figyelmezteti a vitorlázókat a versenyrendezőség és a vízirendészet.

A halasztott rajt időpontjában is élénk-erős szél várható, ezért a balatoni vízirendészet és a versenyrendezőség kifejezetten kéri

a versenyzőktől, hogy fokozott óvatossággal hajózzanak a verseny ideje alatt és ne vállaljanak felesleges kockázatot,

a nézőhajók és a versenyt megtekintő vitorlások, motorosok vezetőinek figyelmét pedig arra hívták fel, hogy a versenyző mezőnytől tartsanak legalább 500 méteres távolságot.

Utóbbinak oka, hogy a hajók manőverezése a pöffös szélben kiszámíthatatlanná válhat, és a megszokottnál nagyobb területet vehet igénybe.

Különösen izgalmas ilyen szempontból a rajt környéke és az első pályajel, a kenesei bója, ahol a siófoki irányra való leejtés az erős szélben próbára teheti a versenyzőket.

– írja a Kékszalag hivatalos oldala.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat Siófoki Obszervatóriuma folyamatosan frissülő időjárás-előrejelzést tesz közzé a Kékszalag előtt és alatt.