Orbán Viktor a szocialistáktól megörökölte, majd a maga képére formálta a kínai kapcsolatot

Orbán Viktor az idei Tusványoson is foglalkozott Kínával, újabb történelmi kijelentésekkel gazdagítva a viszonyát az ázsiai nagyhatalommal. Orbán Viktor örökségbe kapta a kínai kapcsolatot, mi most azt elevenítjük föl, hogyan kezdte azt a saját politikai céljaira is használni.