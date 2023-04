Az Air China szerda reggel Csungkingból érkező közvetlen repülőjáratával landolt a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren a pandémia óta az első, hivatalos kínai csoportos turistavízummal rendelkező turistacsoport. A repülővel egy kisebb, 20-30 fős csoport érkezett.

Az első fecskék

Az Európai Unióban először Magyarországra tértek vissza a kínai turistacsoportok. A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgató-helyettese azt reméli, hogy ezentúl ismét több százezer kínai turista látogat majd el Magyarországra.

Kína közel 200 millió kiutazójával ugyanis a világ egyik legnagyobb küldőpiaca.

Ezért van óriási jelentősége ennek a csoportnak, hiszen az elmúlt három évben a kínai szervezett vendégforgalom nagyon hiányzott a turizmusból. 2019 előtt évente több mint 200 ezer kínai turista érkezett hazánkba turisztikai célból. Ezzel szemben tavaly, az egész évet tekintve mindössze 24 ezer egyéni kínai utazó jött hazánkba.

Jakab Zsófia kiemelte, míg korábban jellemzően több országot is felkerestek a kínai csoportok, ezért leginkább 1-2 napot töltöttek országunkban, a most érkezett turistacsoport kizárólag hazánk csodás tájait járja be, és már 8-10 napot tölt Magyarországon. Így a kínai vendégek az egész országról kapnak átfogó képet, hiszen Budapesten túl vidékre is, többek között a Pécs-Villány turisztikai térségbe, Hévízre és a Balaton környékére is ellátogatnak.

Az MTÜ a pandémia előtt mért adatokat várja idén is

Jakab Zsófia felhívta a figyelmet arra, hogy a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai szerint a kínai nyitás bejelentése óta máris mintegy 36 ezer vendégéjszakányi foglalás érkezett erre az évre. Elmondta, hogy néhány másik országtól is nyit a kínaiak felé az elkövetkezendő hetekben. Arra is kitért, hogy Magyarországra Németország, Anglia és a környező országok: Románia, Szlovákia, Csehország, mellett az Amerikai Egyesült Államokból is nagy számban érkeznek turisták. A kínai utazók jelentőségét jól mutatja, hogy 2015 és 2019 között a kínai vendégek száma hazánkban 122 százalékkal nőtt. 2019-ben pedig a vendégéjszakákat tekintve Budapest küldőpiacai között Kína foglalta el a kilencedik helyet.

A gép landolása azt jelenti, hogy tovább erősödik a két ország közötti turisztikai kapcsolat

– nyilatkozta a kínai nagykövetség ideiglenes ügyvivője a HírTV-nek. Kifejezte örömét, hogy Magyarország elsőként nyitott az EU-ban a kínaiak csoportos beutazásának irányába a 2019-es világjárvány kitörése óta. Elmondta, hogy a járvány nagyon nem tett jót a turistáiknak, nem tudtak világot látni. Most, hogy ez már lehetséges, biztos abban, hogy még több ember fog megfordulni a két ország között.