A nagyvázsonyi Szent István-templom sírkertjében tavaly augusztusban indult feltárás idén nyáron a második szezonjának futott neki – írja a VEOL Veszprém Vármegyei Hírportál.

Tavaly augusztusban indult a Kinizsi-sírkutatás, és a a kutatók szeretnék megtalálni Kinizsi és utódja, Horváth Márk maradványait, valamint szeretnénk megismerni Nagyvázsony helytörténetét közelebbről. Utóbbi már sikerült is – közölte Kandikó Csanád, a feltárás projektvezetője.

Nagyon valószínű, hogy Nagyvázsony Árpád-kori eredetű, tehát idősebb a falu, mint azt sok tudós eddig gondolta volna

– mondta a szakember.

Történelmi titokra derült fény

Kandikó Csanád egy tudományos szenzációról is beszámolt: eszerint minden jel arra mutat, hogy a törökverő Kinizsi Pálnak a mai napig vannak hozzátartozói. Egészen pontosan úgy tűnik, hogy a Kinizsi-vér, ha oldalágon is, a húga közvetítésével, de a mai napig fennmaradt.

Amit biztosan tudunk, hogy Kinizsi húgának az unokája volt Bethlen Gábor erdélyi fejedelem, illetve Kinizsi húgának több leszármazottja is van, akik közül az egyik ág a mai napig él. Ők egy magyar főnemesi család, akiknek Nyugat-Magyarországon és Ausztriában vannak mai napig birtokaik

– árulta el.

A Kinizsi-sírkutatás idén szeptember 23-án zárul, és a tervek szerint év vége felé a kutatás eredményét is bemutatják majd, de addig is, akinek módjában áll, azt várják október végén Budapestre, ahol a Magyar Történelmi Családok Egyesülete Zichy Pállal készül egy Kinizsi-előadással, amelyben Kinizsi Pált és családját, vérvonalát is bemutatják.