A Guns N' Roses 2016-os újraegyesülése óta végre belefért a koncertnaptárjukba Budapest is, ami erőteljesen meglátszott a kultikus amerikai zenekar fogadtatásán. Axl Rose és bandája meglehetősen polgári időpontban lépett színpadra, hogy az It's so Easy-vel bemelegítse a közönséget.

A Keresztapa első részénél is hosszabb koncerten összesen 31 szám csendült fel, megidézve az elmúlt 36 év egyik legfontosabb rockbandája életművének a színe-javát. Az est neuralgikus pontja a korábbi koncertbeszámolók alapján Axl Rose hangja lehetett volna, akinek az 1992-es Népstadion-beli éneklése is hagyott kívánnivalót maga után, de most igyekezett mindent beleadni még akkor is, ha 61 évesen nyilvánvalóan képtelenség azt a hangterjedelmet élőben prezentálni, amelyet az albumokon megszokhattunk.

A koncert fénypontja Slash kiapaszthatatlan gitárjátéka volt, amelyet olyan természetességgel, feelinggel és lazasággal hozott, ami nem véletlenül helyezte őt fel a legnagyobb rock gitárhősök elit ligájába már a 80-as évek végére.

A koncert vége felé még stabil oldalfekvésben is tolt egy olyan szólót, amire évekkel később is jó eséllyel emlékezni fogunk.

A basszeros Duff McKagan pedig olyan fizikai állapotban leledzik 59 évesen, amire csak elismerően lehet csettinteni, főleg azok után, hogy ő sem egy gyógynövénypatikában töltötte élete java részét, hanem főállásban a szex-drog-rocknroll Bermuda-háromszögében.

Ukrán zászló a Civil War alatt

Az est csúcspontja egyértelműen a Civil War volt, amely alatt Axl Rose ukrán zászlós pólót öltött magára, a zenekar mögött lévő ledfalon pedig kék-sárga zászlók, tankok és lerombolt házak képei sorjáztak. A zenekar egyik legnagyobb himnusza így hatalmas többletjelentést kaphatott az orosz-ukrán háború árnyékában.

A ráadás igazi szenzációja a több mint 9 perces Coma volt, ami a Use Your Illusion album egyik legösszetettebb tétele az Estranged mellett, amelyet a koncert derekán játszottak el. A maratoni koncert végére a két legnagyobb slágerük maradt, a Don't Cry és a világ egyik legnagyobb riffjével indító klasszikusa, a Paradise City.

Ami pedig a jegyárakat illeti, a kiemelt állóhely 37 200 forintba került, a jobb ülőhelyeket pedig 32 ezerért árulták. Ezért a pénzért láthattunk egy minden szempontból kielégítő estet 31 számmal, aminek a 90 százaléka nem volt töltelék. A Ferencváros–Klaksvík mérkőzés ugyanezen a napon a C1-es szektorban 7900 forintért volt megtekinthető...