Rövid idő alatt 88 ezerről 43 ezerre apadt a rendőrség könnygáz spray állománya, tudta meg az átlátszó.hu, amely közérdekű adatigénylést nyújtott be az Országos Rendőr-főkapitánysághoz, hogy megtudja, mennyi könnyfakasztó spray áll még rendőrség rendelkezésére. Az aktuális számokon túl az is kiderült, hogy jóval kevesebb van belőlük most, mint három évvel ezelőtt.

A kényszerítő eszközökkel kapcsolatos legutóbbi állami közbeszerzés eredménytelen lett. Tavaly szeptemberben ugyanis a Védelmi Beszerzési Ügynökség Zrt. központosított eljárás keretében szeretett volna rendőrbotokat, könnyfakasztó anyagokat, bilincseket és vezetett áramos elektromos sokkoló eszközöket és tartozékokat beszerezni, de ez sikertelen lett.

Az ORFK adatai szerint

2020. január 1-jén 88 647 db,

2021. január 1-jén 81 405 db,

2022. január 1-jén 70 460 db,

2023. január 1-jén pedig már csak 43 438 db

könnyfakasztó spray állt az Országos Rendőr-főkapitányság rendelkezésére.

Vagyis a felhasználható mennyiség három év alatt a felére csökkent. A lap hozzáteszi, hogy a válaszból nem derült ki, hogy a fel nem használt és szavatosságukat vesztett könnyfakasztó spray-ket szanálták-e a kapitányságokról.