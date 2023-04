Kovács Richárd kapta idén az év hétköznapi roma hősének járó Aranypánt-díjat. A díjazott a Dombóvári Rendőrkapitányságon dolgozik főhadnagyként.

A díjazott a munka mellett jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának romológia szakán tanul, továbbá a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán joghallgató, a tervek szerint jövőre szerzi meg a doktori címet.

A Tudományos Diákkörön Etnikai profilalkotás a rendőri intézkedések során című dolgozatával különdíjat érdemelt ki.

Kutatási területe a mélyszegénység és a rendészet-szociológia. A gyerekeknek azt szeretné megmutatni, hogy kitartással, sporttal és tanulással milyen eredményeket lehet elérni – írja a hvg.

A Teol.hu beszámolója szerint Mr. Zsaru egy fürdőszoba nélküli vályogházból indulva lett rendőr főhadnagy: Kovács Richárd hétéves koráig a nagymamája nevelte szegényes körülmények között.

Az év hétköznapi roma hőse címmel frissen kitüntetett dombóvári rendőr számára a sport jelentette a kitörési lehetőséget: Kaposváron látott egy rendőr testépítő versenyt, a Mr. és Ms. Zsarut, és elhatározta, hogy egyszer majd megnyeri. A rendőri pálya pedig már gyermekkorában vonzotta.

A sportverseny felerősítette az elszántságát, és sok lemondás és áldozat árán, az edzésekhez tartozó hajnali kelésekkel megvalósította álmát és elnyerte a Mr. Zsaru címet, többször is. 2011-ben elutazott New Yorkban megrendezett World Police and Fire Gamesre, ahol ezüstérmet is nyert, következő évben Washingtonból már két arannyal térhetett haza.

Kovács Richárd jelenleg a kiemelt baleseteket vizsgálja a dombóvári rendőrkapitányság közlekedésrendészeti alosztályán.