Az Útinform tájékoztatása alapján az M7-es autópályán sokan tartanak Budapest felé, ezért a Polgárdi és Szabadbattyán közötti szakaszon rendkívül erős a járműmozgás: szakaszos torlódás, lassulás tapasztalható, ezért hosszabb menetidővel számoljanak azok, akik errefelé haladnak.

Azt javasolják, hogy aki teheti, az északi part felől a 8-as főúton kerüljön Székesfehérvárig.

Az M3-as autópályán, Kál térségében, a 97-es és a 104-es kilométer között, valamint a mezőkövesdi szakaszon, a 123-as és a 129-es kilométerek között tart még a burkolatfelújítás. Hétfő reggelig érvényben van a hétvégi forgalmi rend, így Vásárosnamény irányába egy sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján autózhatunk, Budapest felé továbbra is két sáv járható.

Burkolatfelújítás miatti terelésen kell áthajtani az M7-es autópályán a Balatonkeresztúri pihenő közelében. A 166-os és 161-es kilométerek között a főváros felé tartó oldalon irányonként egy-egy sávon halad a forgalom.

Hétfő reggelig tart a Művészetek Völgye Fesztivál, ezért a 77-es főúton Kapolcs és Vigántpetend átkelési szakaszán erős jármű és gyalogosforgalomra lehet számítani. Mindezzel párhuzamosan a 7,5 tonna össztömeg feletti tehergépjárműveket a Pula – Nyírád - Zalahaláp- Tapolca útvonalra terelik el.

A szokásosnál is több vendégmunkás halad át az országon, ezért a gyorsforgalmi utakon nyugat-kelet irányban érdemben megnövekedett a menetidő, elsősorban az M1-es autópályán. A tranzitforgalom jelentős részét elsősorban a Németországból érkező autósok teszik ki, ugyanis mostantól már Baden-Württembergben és Bajorországban is iskolai szünet van, utolsóként a német tartományok közül.

Ez azt jelenti, hogy jelenleg teljes Németországban a nyári szabadságolások szezonja van, ami kihat több térség közlekedésére is. Ezért a közlekedőknek a hétvégén és a következő napokban is telítettebb sávokra kell számítaniuk itthon is, főleg az M1-M0-M5-M43-as autópálya útvonalon.