A kimutatások tanúsága szerint sok fiatal sofőr okoz autóbalesetet a vezetői engedély megszerzését követő egy éven belül, vagyis a forgalmi rutin kialakulásáig indokolt lenne egy korlátozott jogosítvány bevezetése a 25 év alatti sofőrök számára.

Ez egyelőre nem magyarországi, hanem brit kormányzati terv, amelyet már jóvá is hagyott az ottani közlekedési minisztérium tanácsadó bizottsága, a brit közlekedési miniszter pedig május 16-án fog megvitatni a közlekedésbiztonságért küzdő aktivistákkal, tekintettel arra, hogy az ügyet felkarolók adatai szerint a szigetországban minden ötödik sofőr szenved kisebb-nagyobb balesetet a jogosítvány megszerzését követő egy éven belül, és az Egyesült Királyságban évente több mint 1.500 fiatal sofőr hal meg, vagy szenved súlyos sérülést a közutakon.

Diszkóbaleset, piás menőzés

A fiatal sofőrökre ugyanis jellemzőbb, mint az idősekre, hogy nagyobb arányban vállalnak olyan kockázati tényezőket, mint amilyen az éjszakai vezetés, a gyorshajtás, az ittas és a kábítószeres autózás, valamint a járművezetés közbeni mobiltelefon használat, és mindez Magyarországon is igaz, méghozzá azzal az általánosan elterjedt vélekedéssel ellentétben, hogy a korosabb autóvezetők több balesetet okoznak, mint a fiatalok. A statisztikák ugyanis ennek éppen az ellenkezőjét igazolják. Például kutatások bizonyítják, hogy ha egy nagyszülő fuvarozza az oviba az unokáját, ritkábban történnek közlekedési balesetek, mint olyankor, amikor a szüleivel utazik a gyermek.

Általánosságban az idős autóvezetők fegyelmezettebbek, mint a fiatalok: nem vezetnek részegen vagy bedrogozva, nem lépik túl a sebességkorlátokat, nem indulnak el rossz időben. Mindennek pedig az életkori sajátosságokon túl az is oka, hogy az idősebbek jobban meg akarnak felelni a szabályok által támasztott elvárásoknak.

Meglepő módon az is tényszerű információ, hogy az autópályán forgalommal szemben vezetés a fiataloknál sokkal gyakoribb, mint az időseknél, illetve gyakran sok fiatal ül egy autóban, miközben az idős sofőrök jellemzően egyedül vagy másodmagukkal közlekednek, és ez is fontos tényező a baleseti statisztikák szempontjából. Gondoljunk csak a diszkóbalesetekre, amikor egy járgányba extrém esetben akár tízen is bepréselődnek. Ha pedig ilyenkor karamboloznak, akkor egy közlekedési balesetre sok és jellemzően súlyos sérülés jut.

Megkopott reflexek, T-bone karambolok

Persze léteznek az idős sofőrökre jellemző balesettípusok is. Ilyenek például az úgynevezett T-bone karambolok, amikor oldalról, merőlegesen csapódnak egymásba a járművek, főként akkor, amikor az idős vezető mellékutcából vagy garázsból igyekszik kikanyarodni a főútra, de nem jól méri fel a lehetőségeit. De az idős sofőröknek gyakran jelent problémát a balra nagy ívben kanyarodás is.

Az eddigieket ismertető szekértő érdekességként elmondta azt is, hogy tudomása van egy amerikai hölgyről, aki fiatalon még a legendás Ford T-modellen tanult vezetni, és 92 éves korában is büszkén hirdette, hogy soha nem okozott balesetet.

Persze az ilyen beszéd csalóka – mondja Nemes György –, hiszen akik azt hangoztatják, hogy sosem karamboloztak, azok arról nyilván nem ejtenek szót, hogy hány olyan veszélyhelyzet adódott az életükben, amelyből végül a közlekedés többi résztvevője jóvoltából nem lett baleset.

Mindezt tehát egy közlekedésbiztonsági szakértő, Nemes György baleseti sebész főorvos információira hagyatkozva állítjuk, aki korábban, a Magyar Időknek adott interjút a témában, tekintettel arra, hogy az Országos Rendőr-főkapitányságtól hiába kértünk aktuális információt a hazai közúti baleseti statisztikákról.

Szerettük volna megtudni, hogy napjainkban Magyarországon életkori megoszlás alapján milyen arányban okoznak balesetet az idősek, illetve a fiatalok.

Az ORFK válaszát továbbra is várjuk, amint megérkezik, megosztjuk olvasóinkkal.

A közvélemény pártolja az időseket

Amíg a rendőrség válaszol, felidézzük az Index közvélemény-kutatását, amikor az újság nemes egyszerűséggel arról kérdezte meg olvasóit, hogy elvennék-e az idősektől a jogosítványt.

Több mint 25 ezren nyilvánítottak véleményt a kérdésben, mutatjuk a három válaszlehetőséget, illetve az idősek szempontjából kedvezően alakult voksolás eredményét a cikkünk megjelenésekor aktuális adatok alapján:

ÖN ELVENNÉ AZ IDŐSEKTŐL A JOGSIT?

Nem, de a jogsi megújításának szabályait újra lehetne gondolni: 15.038 szavazó,

Beteg ötlet, dehogy: 7.116 szavazó,

Igen, velük van a legtöbb baj: 3.538 szavazó.

Uniós szigor

Azonban házi közvélemény-kutatás ide, tényadatok oda, manapság arról szólnak a hírek, hogy az Európai Unió szigorítaná az idősek jogosítvány hosszabbításának feltételeit.

A tervek szerint 70 év felett legfeljebb 5 éves időközönként alkalmassági vizsgálaton kellene részt venniük, ami nem csak orvosi vizsgálatból állna, hanem KRESZ-tesztből is. Ez Magyarországon nem okozhat különösebb problémát, hiszen itthon már most is 2-3 évente orvoshoz kell mennie az idős sofőröknek, legfeljebb egy közlekedési kérdőívet is ki kell majd tölteniük olyankor.

A német Bild szerint azonban valójában nincs egyértelmű terv arra vonatkozóan, hogy pontosan miként kellene vizsgálni az idősek vezetési képességét. Az uniós elképzelés szerint a járművezetőknek csupán azt kellene igazolniuk valahogy, hogy továbbra is biztonságosan képesek közlekedni.