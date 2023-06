Bakos Bernadett a Clark Ádám téren tartott sajtótájékoztatón helyesnek nevezte, hogy megkérdezik a budapestiek véleményét a Lánchíd leendő forgalmi rendjéről.

Az LMP üdvözli a kezdeményezést, hogy közvetlenül a főváros lakói dönthetnek, kik használhassák a felújított átkelőt – mondta. Jelezte: bíznak abban, hogy az eredmény a kerékpárosoknak kedvez majd, hiszen a budapestiek többsége már ma sem autózik, hanem más közlekedési eszközöket vesz igénybe.

Ezek közül a legnépszerűbb a tömegközlekedés - tette hozzá, emlékeztetve: a Lánchíd lezárása nem okozott különösebb fennakadást a fővárosban, mivel mindössze négy százalékát adta a budapesti Duna-átkelők forgalmának. Hozzátette: amióta autómentes a Lánchíd, azon akadálytalanul közlekedhetnek a buszok és új járatokat is bevezettek.

Szavai szerint mindez erősíti a közösségi közlekedés térnyerését: a korábbi konfliktusok megszűntek, a buszok és a kerékpárosok zavartalanul haladhatnak az átkelőn, amelyet a járda elkészültével a gyalogosok is biztonságosabb és egészségesebb körülmények között vehetnek majd igénybe.

Bakos Bernadett felhívta a figyelmet: a biciklizés is teljes jogú közlekedés, amelyhez biztosítani kell a megfelelő feltételeket. Az elmúlt években Budapesten erre több kísérlet is történt, és ezek többsége bevált - húzta alá, megjegyezve: pártja a dugódíjról és az autómentes rakpartról is megkérdezné a helyiek véleményét.