Magyarország is bekerült a Microsoft Flight Simulator számítógépes játékba, amelynek most jött ki a 14. frissítése – közölte a forgalmazó.

Hazánk mellett Bosznia-Hercegovina, Csehország, Horvátország, Szlovákia és Szlovénia is bekerült a frissítésbe. Ezeket a kelet-európai országokat is megismerhetik a virtuális pilóták, az eddiginél sokkal részletesebben. Hazánkból bekerült többek között a Parlament épülete, az esztergomi bazilika, a Pannonhalmi Főapátság, a komáromi híd, a Széchenyi-hegyi tévétorony.

Az úgynevezett World Update-ek nem modellek alapján készülnek, hanem a pontos magassági adatok és légi felvételek alapján ábrázolják az objektumokat, jelen esetben a látványosságokat.

Kép: Microsoft Flight Simulator (a kép animáció)

A megújulás nem csak földrajzi bővülést hozott magával, a virtuális pilóták most már Budapestet, Szarajevót és Prágát is felfedezhetik, valamint 3 reptérre is ellátogathatnak digitális értelemben, ahol a akár a szabályos leszállást is gyakorolhatják.