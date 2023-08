Lázár János makói ünnepi beszédében kiemelte, hogy augusztus 20-a a nemzeti megmaradás ünnepe is a magyarság számára, amely „egy független, de nem magányos nép”. Az építési és beruházási miniszter szerint a magyarok a jövőjüket meghatározó legfontosabb kérdésekben mindenkor maguk akarnak dönteni.

Nagyon fontos a szuverenitás azokban a döntésekben, amelyek arról szólnak, hogy kivel akarunk osztozni az országunkon, a világunkon vagy éppen a városunkon – jegyezte meg Lázár János. A tárcavezető szerint a 2024-es EP-választás legnagyobb tétje, hogy Európa megmarad-e európainak. Magyarország pedig megmarad-e magyar országnak.

Hiszen a föderalista, migrációpárti és a nemzetállami politika hívei mérik össze az erejüket és támogatásukat a következő, immáron sorsdöntő évtized csatáiban. Ebből kifolyólag a jövő évi választás tétje az, hogy a magyar jövőnkről szóló fontos döntéseket mi magyarok hozzuk-e meg, vagy valakik mások és máshol helyettünk

– mondta a miniszter, aki szerint arról is dönthet 2024, hogy a Szent Istváni program csak a múltunk marad, vagy a jövőnket is jelenti egyben. „Ezért kell a szívünknek és az eszünknek is a helyén lenni, maikor döntést hozunk” – zárta gondolatait Lázár János.