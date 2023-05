Folytatódik az állami közlekedési társaság, a MÁV-Volán csoport átszervezése: a Napi.hu információi szerint továbbra is az olcsóbb működés és a hatékonyabb irányítás a fő cél. Ez azonban a kulcspozíciókban elbocsátásokkal, így komoly érdeksérelmekkel is jár. Ezért is dönthetett úgy Lázár János, hogy a cégcsoport leányvállalatainak vezetését és a felügyelőbizottsági tagokat a közzétett lista szerint a hazai gazdasági élet kulcsszereplőire cseréli. Bővebben>>>