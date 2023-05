A Kárpát-medence időjárását egyre inkább a mediterrán, valamint az Északi-tenger felett elterülő légörvény közös áramlási rendszere határozza meg, a keleti területek fölé még hétfőn és kedden is meleg levegő áramlik, azonban fokozatosan növekszik a felhőzet és a Dunántúlon kedden már csapadékosra is fordul az idő, emellett a hőmérséklet is visszaesik – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

A keleti, délkeleti szelet hétfőn élnénk, kedden már nagyobb területen erős lökések kísérhetik, az északnyugati részeken az északira forduló szél élénkül meg kedden.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 13 fok között alakul, de az északi völgyekben és a nyírségi hidegre érzékeny helyeken néhány fokkal hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 20 és 25 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon ennél hűvösebb idő valószínű.

Kedden délnyugat, nyugat felől megvastagszik a felhőzet, az ország nyugati felén-kétharmadán egyre több helyen várható eső, zápor, néhol zivatar. A délkeleti, keleti, majd a Dunántúlon az északi szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik.

Hajnalra általában 8 és 13 fok közé hűl le a levegő, de északkeleten 4-7 fok is lehet. Délután 16-25 fok várható, délkeleten lesz a melegebb, a csapadékosabb nyugati vidékeken pedig a hűvösebb.