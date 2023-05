Hétfő óta nem használhatták a vendégek a Berekfürdői Gyógyfürdő ovális gyógymedencéjét, viszont május 13-tól már újra a rendelkezésükre áll a kedvelt szabadtéri medence. Gazdag a szabadtéri medencekínálat Berekfürdőn, hiszen a másik gyógymedence, az ikermedence és az úszómedence is üzemel.

Ráadásul május utolsó napjáig még az előszezoni jegyárak vannak érvényben.

Azaz egy felnőtt napijegy 2800 forintba, a diák és nyugdíjas belépő pedig 2300 forintba kerül. Június elsején lesz egy kisebb áremelés, ám akkor majd a medencekínálat is tovább bővül.

Nyíregyházán is alá lehet merülni

Május 13-tól látogatható a Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdőn található Tófürdő. Nem éppen strandidővel indul a szezonjuk, így valószínűleg a 34-36 Celsius-fokos vízzel töltött termálmedencéjük jelenti majd a fő vonzerőt a nyitónapon.

„Megújultak a zöldfelületek, a számtalan évelő növény mellett 300 tő egynyári virágot is elültettünk, rendbe tettük a sétányokat, és a medencék burkolatait, a csúszdák is üzemkész állapotban vannak. Így a jól megszokott, kellemes hangulatú Tófürdő fogadja majd a vendégeket, amelynek különlegessége, hogy a tó vízfelülete mellett termálmedence, és meleg vizes gyerekmedence is a vendégek rendelkezésére áll – olvasható a fürdő közleményében.

Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdőn a Parkfürdőt június 9-én fogják megnyitni. A nyíregyházi Júlia Fürdő viszont idén zárva marad.

Május 13-tól lesz újra nyitva a tótkomlósi Rózsa Gyógyfürdő, ahol április 24. óta karbantartási szünet volt. Továbbra is péntek, szombat, vasárnap áll a vendégek rendelkezésére a fürdő beltéri része, valamint a szaunái.

(via Termalonline)