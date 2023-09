Óriás csúcsot döntött a nyári diákmunka programban résztvevők száma: a tervezett 26-27 ezer fő helyett végül több mint 29 700 diák vállalt munkát – számolt be Czomba Sándor, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) foglalkozáspolitikáért felelős államtitkára az M1-en.

Az előző évekhez hasonlóan, idén is az önkormányzatok foglalkoztatták a diákok körülbelül 80 százalékát, de népszerű terület volt még a vendéglátás, és a mezőgazdaság is.

Czomba Sándor szerint ez azt jelenti, hogy a fiatalok akarnak, és képesek is dolgozni. Az államtitkár azt is elmondta, hogy a diákoknak jelentős segítség lehet a két hónap alatt megkereshető nettó 140-170 ezer forint: vannak, akik a családi költségekbe szállnak be, mások pedig a jogosítvány megszerzésére spórolnak.

Magyarországon jelenleg összesen 4 millió 740 ezren dolgoznak, Czomba Sándor elmondása szerint teljes a foglalkoztatottság, ez pedig azon kívül, hogy hatalmas siker elmúlt évtizedekhez képes, nagy kihívást is jelent, hiszen az ország jelenleg összesen 300 ezer emberből álló munkaerőpiaci tartalékkal rendelkezik.

Az államtitkár továbbá kiemelte, hogy amíg van dolgozni hajlandó magyar munkaerő, addig őket kell foglalkoztatni, ha. pedig már nincs, akkor annyi vendégmunkásra van szükség, amennyi a gazdasági növekedés fenntartás szempontjából kifizetődő.