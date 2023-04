A leggyakrabban gyűrűket, kulcsokat, telefonokat hagynak el az emberek, vagy legalábbis ezek miatt kérik a szakember segítségét. Időnként kertekbe, mezőgazdasági területekre, erdőkbe is hívják, de a legtöbb munka a strandokon adódik.

Bárányos Bence szerint a vízben könnyebb dolgozni: a szárazföldön rengeteg fémtárgy bújik meg a fűben és a földben, ezzel szemben a strandon az ügyfél elég jól körbe tudja határolni, mely részeken mozgott, és nincs a vízben szemét ami miatt a fémkereső folyton jelezne – írta a Vehir.hu.

Profi fémkereső gép, tapasztalat és GPS segítségével, karók letűzésével pontosan tudja követni, hogy mely területeket vizsgálta már át. Azt mondja, nyakig érő vízig számára könnyűnek számít a terep, csak a pontosságra kell ügyelni. A nagyobb területet nem kell feltétlenül egyszerre átfésülni: ha az első nap végére nem találta meg, amit keresett, másnap centiméterre pontosan tudja, honnan kell folytatnia a kutatást.

Szükség esetén nyílt vízen is dolgozik, sokan hívják amiatt, hogy vitorlásról, hajóról, csónakból, vízibicikliről esett be a vízbe valami. Ilyenkor először is pontos GPS koordinátákra van szükség. Ha tudható a pontos helyszín, akkor három, ritkábban akár négy méteres mélységbe merülve is rá lehet bukkanni a vízbe pottyant tárgyakra.