Nehéz helyzetben van az ellenzék egy évvel az önkormányzati és EP-választások előtt Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője szerint. Több összetevője is van ennek, egyik közülük a főpolgármester körül kialakult pénzügyi botrány – írta az Infostart.

„Azért amikor Karácsony Gergely ügye kibontakozott, és a napnál világosabb botrányt mindenki meglátta, hogy nem tud elszámolni félmilliárd forint támogatással, akkor azt éreztem a többi baloldali párt nyilatkozóinak szavai mögött, hogy nem álltak ki mellette egyértelműen, tehát nem alakult ki szolidaritás Karácsony Gergely mellett, és a problémát sem felejtették el” – vélekedett, majd hozzátette, hogy ez így tehát nem a baloldal, hanem a jobboldal témája, amire a baloldalnak reagálnia kell, nem tud úgy tenni, mintha ez a téma nem lenne.

Szerinte előbb szükséges reagálni – ahogyan az LMP is tette, amikor arra utaltak, hogy ő lesz a jelölt –, aztán dönteni arról, hogy kiállnak-e Karácsony Gergely mellett.

Elmondása szerint az igazi fordulópont az lenne, ha lenne egy ellenjelölt a baloldalon. Kezdetben ő volt a miniszterelnök-jelöltje is a 2022-es választásra készülve a baloldalnak. Bejelentette, hogy ilyen ambíciói vannak, utána viszont megjelentek mások is, és egy idő után Karácsony Gergely visszalépett. Ő tehát most az egyedüli jelölt a baloldalon, de a DK 2019-ben is elindította Kálmán Olgát a főpolgármesteri előválasztáson – ismertette.

A tusnádfürdői beszéd visszhangja meglepően messzire eljuthat

A Nézőpont Intézet vezetője értékelte Orbán Viktor hétvégi tusnádfürdői beszédét is, először is arról szólt, miért lehet fontos egy ilyen szónoklat akár még Washingtonban is. Hogy azok is tanulnak-e tőle, akik ellenfélként tekintenek rá, arról azt mondta, hogy mindenki odafigyel a beszédére, szinte biztos benne, hogy a nyugati világ vezetői értesültek arról, hogy mit mondott a miniszterelnök.

Ez a műfaj ismeretlen a nemzetközi politikában, az itt elhangzottak egy hosszú gondolkodási folyamat eredményei, újszerűek a politikustársak számára, tudják, hogy holnapután is Orbán Viktor lesz a magyar miniszterelnök, vele kell tudni megállapodni, és ezekből a beszédekből lehet igazán megérteni a jobboldal jövőtervét

– tette hozzá.