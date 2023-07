A miniszter találkozott az Ipari és Információstechnológiai Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési és Reform Bizottság magas rangú képviselőivel, megbeszélést folytatott a kínai „policy bankok”, így a Kínai Fejlesztési Bank és a Kínai Export-Import Bank, valamint a legnagyobb kínai kereskedelmi bankok, köztük a Bank Of China, az Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), valamint a China Construction Bank (CCB) vezetőivel, illetve tárgyalást folytatott a Silk Road Fund elnökével is.

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium delegációja emellett megtekintette a Huawei újonnan átadott pekingi központját, valamint egyeztetett a cég európai stratégiájáról.

Nagy Márton előadást tartott az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bank szakértőinek a globális külföldi működőtőke befektetés (FDI) stratégia új irányairól, valamint megbeszélést folytatott a bank vezetésével a lehetséges magyarországi finanszírozási lehetőségekről.

Nagy Márton a világ legnagyobb bankjával egyezett meg Nagy Márton szorosabbra fűzte a magyar-kínai pénzügyi kapcsolatokat Pekingben, ahol a Kínai Ipari és Kereskedelmi Bank vezérigazgatója fogadta. Az együttműködés fő irányvonalai a zöld infrastrukturális beruházások, megújuló energiatermelés és az akkumulátorgyártás. Bővebben >>>

Ugrásszerűen megnőhetnek a kínai befektetések Magyarországon

A tárgyalásokon a magyar és a kínai fél többször hangsúlyozta, hogy az elkövetkező időszakban a kínai befektetések terén ugrásszerű növekedés várható.

A jelenlegi 3 milliárd eurót meghaladó mértékű kínai FDI állomány a következő években 13 milliárd euróra fog növekedni.

Miközben eddig a vegyipar, a telekommunikációs szektor és bankszektor adták a kínai működőtőke beruházások jelentős hányadát, addig a következő FDI hullámot az elektromobilitás fogja meghatározni, beleértve az akkumulátor- és az elektromosautóalkatrész-gyártó beruházásokat.

Annak érdekében, hogy ezek a fejlesztések hazánkban megvalósulhassanak, Magyarországnak jelentős energetikai és infrastrukturális fejlesztéseket kell végrehajtania, amit részben kínai vállalatokkal közösen, illetve a kínai tőke bevonásával kíván megvalósítani.

Magyarország az első számú célpont, ez a keleti nyitás hozadéka A jelenlegi világgazdasági változások bizonyítják a keleti nyitás stratégiájának helyességét, amelynek nyomán mára Magyarország vált a kínai vállalatok első számú közép-európai beruházási célpontjává – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Bővebben >>>

Magyarország „mindig nyitva áll” Kína előtt

Magyarország mindig nyitva állt a kínai befektetések előtt, a két ország között nem csak közös tiszteleten alapuló gazdasági, de baráti kapcsolat is van – közölte a Gazdaságfejlesztési Minisztérium.

Hazánk támogatja azt a folyamatot, amelynek keretében a nyugati és a kínai tőke összekapcsolódik, Magyarország hídfő szerepe tovább erősödik, ami nem csak a régió, hanem egész Európa stratégiai érdeke

– olvasható a közleményben.

Nagy Márton tárgyalásain világossá tette, hogy minden ezzel ellentétes folyamat Magyarország és Európa számára károkat okoz, így a kereskedelmi kapcsolatok elé nem akadályokat kell gördíteni, hanem tovább kell dolgozni a határok lebontásán.