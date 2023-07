A július 11-12-ei tanácskozás várható eredményeiről Csiki Varga Tamást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársát kérdeztük.

Csiki Varga Tamás szerint nem az az elsődleges kérdés, hogy Ukrajna felkészült-e katonai szempontból a NATO-tagságra, hanem hogy

a csatlakozásnak milyen következményei lennének, növekedne-e azzal a szövetség védelmi ereje.

Ami nem fog változni a háború bármilyen formájú lezárásáig, hogy Ukrajna felvételével a kölcsönös biztonság nem acélosodna, hanem csökkenne – tette hozzá a szakértő. Szerinte készpénznek lehetett venni eddig is, hogy Vilniusban még egy formális meghívás sem fog történni a NATO részéről. Egyelőre az sem biztos, hogy a harmincegy tagállam támogatná-e Ukrajna felvételét.

A legfontosabb döntés

Viszont a NATO-Ukrajna Tanács létrehozása minőségi változást eredményez majd – szögezte le Csiki Varga Tamás. Ez nem egy konzultációs fórum, gyakorlati egyműködési szempontból is előnyei lesznek Ukrajna számára. Az NKE főmunkatársa példaként felhozta a hírszerzési információk megosztását, a védelmi ipari együttműködést, illetve a fejlesztési képességek növelését.

Ez a legfontosabb szövetségi döntés, ami várhatóan bejelentésre kerül majd

– szögezte le a szakértő.

A szorosabb együttműködés mikor jelent háborút?

Ha a nemzetközi jogot nézzük, akkor még a NATO katonák ukrajnai jelenléte sem jelentheti azt, hogy a nyugati katonai tömb és Oroszország között háborús helyzet áll fent. Ahhoz konkrét hadüzenetre lenne szükség. Emlékeztetett, 2015-ben Törökország lelőtt egy orosz vadászrepülőt, mégsem tört ki háború Moszkva és a NATO között. Sok minden függ a politikai kommunikációtól,

de a felek abban kölcsönösen érdekeltek, hogy ez ne legyen egy NATO-Oroszország konfliktus

– hangsúlyozta.

Ukrajna, mint sündisznó

Csiki Varga Tamás kiemelte, csak a NATO tagállamai támogatják katonai eszközökkel Ukrajnát bilaterális szerződések útján, a szövetség nem. A modern, nagy hatótávolságú tüzérségi fegyverrendszerek, vagy épp az F16-os vadászrepülők átadása a legnagyobb tagállamoktól, de leginkább az Egyesült Államoktól függ. Ugyanakkor a szövetségesek inkább már azon gondolkodnak,

miként tudják elérni, hogy Ukrajna olyan védelmi potenciálra tegyen szert, ami a későbbiekben elrettenti Oroszországot egy újabb offenzívától.

A cél, hogy Ukrajnából egy sündisznót csináljanak a háborút követően

– utalt az ország felfegyverzésére.

Svédországot megvédik

Az NKE főmunkatársa arról is beszélt, hogy bár lehetnek olyan hadműveleti megfontolások, melyek szerint a Balti-térség védelme egyszerűbb lenne, ha Svédország jogi értelemben is a NATO tagja lenne, de a gyakorlati együttműködés már 2022-ben is olyan szintű volt, amely minden katonai kihívásra választ tudott adni. A NATO védelmi ereje nem gyengül a jelenlegi helyzetben. A tagság Svédország szempontjából a kollektív védelmet jelentené, beleérte a nukleáris elrettentetést is. Azonban hozzátette,

rengeteg kétoldalú szerződéssel garantálják a NATO-tagok Svédország katonai biztonságát.

Arról is beszélt Csiki Varga Tamás, hogy a NATO egy konszenzuson döntéseken alapuló szervezet, egyenrangú tagokkal. A demokrácia így működik, ha nem tudnak olyan megoldást találni, ami mindenkinek elfogadható, akkor tovább kell tárgyalni – érvelt a szakértő.

Hangsúlyozta, a svéd csatlakozás esetében nem egy kollektív védelmi kérdésről van szó, így az arról szóló vita nem jelenthet komoly problémát. Törökország és Magyarország olyan érveket támasztanak Svédországgal kapcsolatban, amelyek megoldása nem a NATO berkein belül képzelhetők el, és amelyek gyakran nem is racionálisak, ugyanakkor a szakértő elképzelhetőnek tart Recep Tayyip Erdogan török elnök részéről a vilniusi csúcson egy pozitív irányú bejelentést.

A NATO ereje az egység

Az NKE tudományos főmunkatársa szerint a vilniusi csúcs után sikerként lehet bemutatni, hogy a NATO, ha nem is minden kérdésben, de politikai szempontból egységes, és

nem váltak be azok a jóslatok, hogy Oroszország ki tudja bekkelni a nyugati szövetségi rendszer felbomlását,

miközben a Wagner-lázadás során láthattuk, Moszkva irányában már fogy az oroszok türelme.

Csiki Varga Tamás természetesnek nevezte, hogy egy szövetségen belül vannak viták, de hangsúlyozta, és ebben a szakértők is megegyeznek, a NATO keretein belül nincs semmilyen törés egyetlen kérdésben sem.